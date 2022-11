Uno dei difetti più grandi dei televisori moderni, causato principalmente dal poco spazio disponibile, è sicuramente l’impianto audio. Per sopperire a questo le soundbar sono diventate un complemento quasi necessario, per questo motivo vi segnaliamo questa offerta Black Friday sull’ottima Bose Solo 5 TV che in queste ore è scontata addirittura del 42%, facendo crollare il prezzo ad appena 161,90€!

La Bose Solo 5 TV è una delle migliori soundbar che potete abbinare alla vostra Smart TV se avete poco spazio e non volete spendere cifre esagerate. Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere posizionata facilmente su qualsiasi mobile o sotto TV di piccole dimensioni, potrete quindi montarla vicino alla TV, su uno scaffale o persino a parete. Grazie a tecnologie avanzate avrete un suono nitido e naturale che la stragrande maggioranza dei televisori non è più in grado di produrre.

Bose Solo 5 TV oltre a offrire una qualità del suono nettamente superiore per tutti i tuoi programmi TV, permette anche il collegamento Bluetooth da qualsiasi dispositivo e potrete quindi inviare la vostra musica preferita direttamente dal vostro smartphone. Inoltre avrete a disposizione un telecomando universale per controllare la TV, il modulo bassi, i dispositivi Bluetooth e altro ancora.

