Stanchi dell’aria pesante, viziata e umida di casa? Avete bisogno di qualcosa che rinfreschi e igienizzi a fondo l’ambiente? Durante questo Prime Day 2022 Amazon ha la soluzione che fa al caso vostro. Il purificatore d’aria Proscenic A8, uno dei migliori purificatori del mercato, viene offerto solo per oggi con oltre il 50% di sconto. Questo vuol dire che potrete portarlo a casa a soli 59,00€, invece dei 129,00€ del prezzo base!

Siete allergici ai pollini? Il vento vi ha buttato in casa terra e polvere? Il caldo rende irrespirabile l’aria? Proscenic A8 è il purificatore d’aria che risponde a tutte queste domande rinfrescando l’ambiente ripulendolo da allergeni, batteri e impurità.

Il suo efficiente sistema di filtraggio può infatti catturare le particelle di impurità, polvere e pollini con dimensioni che arrivano fino a 0,3 micron! Non esiste granello di polvere, tracci di fumo, muffa, umidità, polline o forfora di animale che questa macchina non possa catturare grazie anche al filtro combinato 4 in 1, un’unione vincente tra un filtro PP, un filtro a carbone attivo, uno agli ioni d’argento e il celebre H13 HEPA, in pratica il migliore quando si parla di standard di filtraggio.

Proscenic A8 può restituirvi la freschezza del riposo pomeridiano e quella del sonno notturno con la sua estrema silenziosità. Adatto ad ambienti casalinghi di piccole o medie dimensioni risulta compatibile anche con gli assistenti vocali Google e Alexa. Questo vuol dire che potrete controllare il purificatore con la voce ma anche collegarlo all’ecosistema smart della vostra abitazione.

La voce però non è l’unico strumento per il controllo smart del dispositivo. Con l’app dedicata, Proscenic A8 è facile da usare e programmare, e dispone persino di tutta una serie di funzione che vengono incontro alle vostre esigenze come: luce notturna integrata, promemoria del cambio filtro e sistema di visualizzazione, in tempo reale, della qualità dell’aria. Inoltre, il sensore integrato permette rilevare automaticamente la qualità dell’aria della stanza capendo così se è il caso di accenderlo e risparmiare di conseguenza sprechi di energia.

Inoltre, se avete una casa grande, non dovete preoccuparvi! Con questa grande promozione, Amazon vi permette di dotarvi di ben 2 Proscenic A8, ad un prezzo che rimane inferiore di quello di una sola unità comprata in qualsiasi altra giornata. In pratica si tratta di un vero affare, sia per le vostre tasche che per la vostra casa e famiglia!

Come sempre, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo i link ai nostri quattro canali Telegram interamente dedicati alle offerte e che vi aiuteranno a scovare gli sconti migliori degli store: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Un buono shopping a tutti!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!