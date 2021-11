OneRare è il primo metaverso al mondo dedicato al cibo

La scorsa settimana, OneRare ha annunciato di aver raccolto 2 milioni di dollari per creare il primo foodverse. Il metaverso a tema cibo, che mira ad attirare chef famosi da tutto il mondo. L’aspetto centrale di OneRare è la capacità di creare piatti incredibili e celebrare creazioni alimentari provenienti da tutto il mondo, tra cui collaborazioni con chef famosi e ristoranti famosi.

La piattaforma tokenizzerà i piatti d’autore degli chef sotto forma di NFT, che avranno quattro aree. Quindi, i giocatori rivendicheranno queste delizie culinarie digitali raccogliendo ingredienti nel gioco metaverso. Inoltre, The Farm è un gioco per guadagnare in cui gli utenti possono coltivare ingredienti. Pertanto, il Farmer’s Market consentirà ai giocatori di vendere le loro colture raccolte e i loro ingredienti esotici.

The Kitchen è stato descritto come “l’anima di OneRare”, dove gli utenti leggono ricette e rivendicano piatti NFT. Infine, il Playground offre mini-giochi che utilizzano criptovaluta onerare e NFT di piatti. Raju ha aggiunto: “Non è solo un gioco, ma piuttosto un’esperienza interattiva, in cui i giocatori possono impegnarsi in molti modi, tutto intorno al tema del cibo”.

OneRare è pronto a lanciare il suo token di utilità in un IDO ospitato da TrustPad ed Enjinstarter, nonché un pre-IDO su Genesis Shards. Nell’IDO, il prezzo del token nativo di OneRare, $ORARE, sarà di 0,20 dollari, con una capitalizzazione di mercato iniziale di 275.000 dollari. Secondo la roadmap, il lancio della mainnet sarà a dicembre. La piattaforma prevede di introdurre Desserts e OneRare Cocktails Bar ed ha intenzione di aumentare la collaborazione con chef e ristoranti durante il 2022.