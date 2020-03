Onlinestore: 200 prodotti super scontati e con spedizione gratis

Anche Onlinestore scende in prima linea per aiutarci in questi giorni difficili di emergenza, e lo fa con un’offerta che punta ad offrire oltre 200 prodotti, tutti con spese di spedizione assolutamente gratuite! I prodotti sono davvero tantissimi e vanno dai piccoli elettrodomestici, sino ai grandi elettrodomestici da incasso, così che possiate trasformare questo momento difficile di reclusione in casa, in una straordinaria opportunità per rinnovare il vostro comparto elettrodomestici, con lavatrici, frigoriferi e molto, molto di più! Non mancano ovviamente sconti su prodotti più piccoli e di quotidiana utilità, come ferri da stiro, macchine per il caffé e soprattutto smart TV, con pannelli adatti ad ogni esigenza, sia che siate alla ricerca di una buona TV in FUll HD, sia che siate gamer esigenti con la necessità di un pannello di grandi dimensioni in risoluzione 4K!

I prodotti disponibili per l’offerta sono numerosissimi e, come sempre, abbiamo stilato per voi una selezione di articoli in offerta con, in più, anche una comoda lista delle offerte divise in base alla categoria, così da velocizzare al massimo la vostra ricerca. Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, vi segnaliamo ancora una volta i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

