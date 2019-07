Open Fiber: a Ravenna già 16mila unità abitative cablate in FTTH. Vendibilità attivata

Open Fiber a Ravenna ha raggiunto quota 16mila unità abitative cablate in fibra FTTH. È già possibile abbonarsi grazie a 9 provider presenti sul territorio.

Open Fiber ha confermato di aver già cablato in fibra (FTTH) 16mila unità abitative di Ravenna. Inoltre sul territorio la vendibilità dei servizi a 1 Gbps è assicurata da Vodafone, Wind Tre, Tiscali, Fibra.City, Melita, Spadhausen, X-Stream, Twt e WithU, ma per il futuro sono previsti altri provider.

Wind Tre ad esempio è presente sia nelle aree residenziali, che presso il polo industriale e quello turistico. La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta “Fibra 1000” a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone con “Super Fibra” a brand 3.

Open Fiber sta investendo nella città più di 20 milioni di euro, per raggiungere con la fibra ultraveloce circa 58mila unità immobiliari attraverso una rete di 300 chilometri. “I servizi abilitati dalla banda ultra larga sono numerosi e si estendono ad ambiti come l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo”, ha puntualizzato Open Fiber.

Da ricordare che l’erogazione dei servizi di connettività è possibile solo grazie alle partnership siglate con i provider consumer poiché Open Fiber è un “wholesale only”, in quanto non vende servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. Attualmente i servizi attivi riguardano 80 città, ma entro la fine dell’anno saranno complessivamente 150.