Open Fiber avvia i lavori per la copertura in fibra (FTTH) di Molfetta

Open Fiber ha avviato i lavori per cablare in fibra (FTTH) Molfetta: si tratta del il primo comune pugliese non capoluogo di provincia coperto.

Open Fiber investirà 7,2 milioni di euro per cablare in fibra (FTTH) Molfetta, il terzo comune della provincia di Bari che ha quasi 60mila abitanti. I lavori sono già iniziati nella rotonda di via Ruvo, esattamente in una zona fuori dal centro storico ma densamente abitata, e proseguiranno in altre aree della città per 18 mesi. Si parla di complessivi 130 chilometri, 61 dei quali realizzati attraverso il riutilizzo di reti aeree e interrate già presenti in città. Come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie a basso impatto ambientale.

“Centro e periferie saranno infatti coperte da una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga capillare, in grado di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite”, ha ricordato Open Fiber. “Una accelerazione digitale evidenziata nella convenzione stipulata tra il Comune di Molfetta e l’azienda, patto che favorisce la realizzazione di una infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica stesa fin dentro casa)”.

L’accordo tra Open Fiber e il sindaco Tommaso Minervini dovrebbe infatti agevolare ogni procedura burocratica legata all’infrastrutturazione, come avvenuto in altri comuni del progetto privato. “In Puglia saremo il primo comune non capoluogo di provincia coperto dalla fibra ottica di ultima generazione”, ha commentato Minervini. “Vuole dire accrescere la capacità di attrarre investimenti. Inoltre, la convenzione tra Comune e Open Fiber ha un vantaggio specifico per il Comune perché prevede la posa di fibra in 50 sedi pubbliche. In particolare potremo disporre di un collegamento ultra veloce per scuole, uffici e altre sedi pubbliche comunali con un risparmio, già stimato dagli uffici tecnici, di circa 100mila euro all’anno soltanto per le utenze. È il primo passo verso la Smart city”.

Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber, ha illustrato le potenzialità offerte da una rete integralmente in fibra ottica: dalla la telemedicina, al telelavoro, senza contare l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’Internet of Things. “Siamo quindi di fronte a passaggio fondamentale verso la Gigabit Society che l’amministrazione comunale di Molfetta ha immediatamente recepito. L’intervento è del resto interamente a carico di Open Fiber, senza alcun tipo di esborso per le casse pubbliche”, ha puntualizzato il manager.