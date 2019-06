Open Fiber premiata ai Welfare Awards per le politiche aziendali dedicate al benessere del personale

Open Fiber si è aggiudicata un attestato di merito per le "politiche di benessere organizzativo" nell’ambito dell’evento Welfare Awards, promosso da Easywelfare. Un riconoscimento speciale che testimonia l’attenzione di Open Fiber nei confronti del personale.

Open Fiber è stata premiata per le proprie “politiche di benessere organizzativo” nei confronti del personale, nell’ambito dell’evento Welfare Awards. L’azienda ha lanciato da due anni il portale Open Welfare, per dare la possibilità a tutti i dipendenti di convertire il premio di risultato in flexible benefit. Open Welfare rappresenta infatti il cuore dinamico del sistema di welfare aziendale che offre un impianto molto ricco di servizi per tutti i dipendenti: dalle misure di caring, come l’assicurazione sanitaria estendibile esercitando l’opzione premium, fino a misure salva tempo, come ad esempio la possibilità di effettuare la dichiarazione dei redditi direttamente in azienda avvalendosi di professionisti qualificati.

La forza del progetto Open Welfare dipende dalla partecipazione attiva della comunità di Open Fiber che è chiamata, anche attraverso survey mirate, a suggerire i servizi da inserire nel portafoglio di offerta, al fine di rendere il Piano Welfare sempre più vicino alle proprie esigenze. Tutto questo si aggiunge alle misure di work-life balance e caring previste per i dipendenti e le famiglie, con particolare attenzione ai temi della genitorialità, tra cui l’ampliamento dei permessi per paternità obbligatoria, l’incremento della retribuzione per il congedo parentale in aggiunta a quanto già erogato dall’INPS e più flessibilità per gestire le malattie dei figli. Sono stati inoltre introdotti anche permessi e ferie solidali: una prova di responsabilità e di generosità per tutti i lavoratori, che potranno offrirli ai colleghi per la gestione di situazioni familiari complesse.

Un investimento dell’azienda sul benessere dei dipendenti che è stato accolto con soddisfazione. Infatti, il conversion rate del premio di risultato di quest’anno è stato del 46% contro il 27% del 2018. Un alto tasso di adesione se si pensa che la media della conversione delle aziende nel settore delle telecomunicazioni nazionali non ha superato il 9% nel 2018.

“Sin dalla costituzione della Società, la strategia della Direzione Risorse Umane di Open Fiber ha puntato sul welfare come fattore di raggiungimento degli sfidanti obiettivi aziendali. Il clima in cui si opera quotidianamente ed il benessere psicofisico di tutti i colleghi sono un fattore di spinta centrale per raggiungere al meglio i nostri ambiziosi obiettivi di business”, ha sottolineato il direttore delle Risorse Umane Ivan Rebernik.

“Welfare, Wellness e Wellbeing sono le parole chiave che mettono al centro i dipendenti e il loro benessere, dentro e fuori l’azienda. Per questo continuiamo ad investire nel premio di risultato e ad incentivarne la conversione in servizi di welfare e wellbeing. A questi strumenti stiamo dando una forma sempre più coerente con le specifiche esigenze dei colleghi che ogni giorno contribuiscono a costruire un pezzo di futuro del nostro Paese”.