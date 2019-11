Open Fiber: prime 6mila unità immobiliari cablate in fibra (FTTH) ad Ascoli Piceno

Open Fiber ha confermato di aver cablato in fibra (FTTH) 6mila unità immobiliari di Ascoli Piceno; entro fine 2020 diventeranno 17mila.

Ad Ascoli Piceno proseguono i lavori di implementazione della rete in fibra (FTTH) di Open Fiber che consentirà di abilitare servizi di connettività a 1 Gbps. Stamani Vito Magliaro, Regional Manager Open Fiber Marche e Umbria insieme al Sindaco Marco Fioravanti hanno confermato che sono state già cablate 6mila unità immobiliari (delle 17mila previste) e aperta la vendibilità dei servizi grazie alla convenzione siglata un anno fa. L’accordo ha permesso di impiegare, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per stendere parte degli oltre 170 chilometri di fibra previsti dal progetto in modo da evitare disagi ai cittadini.

Open Fiber si è impegnata a investire 6,5 milioni di euro per raggiungere le zone di Monticelli, Tofare, San Filippo e Giacomo, Porta Maggiore; nei prossimi giorni i lavori proseguiranno a Pennile di Sotto, Borgo Chiaro, Campo Parignano, Borgo Solestà. I lavori in tutta l’area ascolana termineranno nel 2020.

“La costruzione della rete prosegue a pieno regime”, ha assicurato Vito Magliaro, Regional Manager Marche e Umbria di Open Fiber. “A pochi mesi dall’apertura dei cantieri abbiamo già avviato la commercializzazione e cablato 6000 unità immobiliari con un riutilizzo dell’infrastruttura esistente, quindi senza dover scavare, per il 55% del tracciato. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Comune che da subito si è dimostrato sensibile al progetto e ne ha colto tutte le potenzialità”.

Secondo il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti “la realizzazione di una rete in fibra rappresenta un tassello fondamentale del progetto di riqualificazione delle infrastrutture portato avanti dall’Amministrazione. Oltre a fornire un servizio importante agli ascolani, la nuova connessione ultraveloce contribuirà a dare un nuovo volto ad una città sempre più proiettata al futuro”.