OpenSea e Christie’s partner per una collezione NFT

OpenSea e Christie’s hanno collaborato per mettere all’asta una serie di token non fungibili per i collezionisti d’arte di tutto il mondo. La vendita è guidata da Mad Dog Jones, che in precedenza aveva un NFT venduto dalla casa d’aste Phillips quest’anno. Il suo pezzo animato, intitolato “Forever”, sarà all’asta durante la vendita di Christie’s.

La vendita includerà anche opere di artisti come Blake Kathryn, Fvckrender, Victor Mosquera, Krista Kim e Olive Allen. La collezione è stata curata da Christie’s Noah Davis, dal curatore Ronnie Pirovino e dal sito di notizie NFT nftnow.com. La galleria d’asta sarà visionabile dal 1 al 3 dicembre e le offerte saranno aperte tra il 4 e il 7 dicembre.

A differenza di altre aste ospitate sul sito web di Christie’s, questa asta sarà effettuata attraverso il principale mercato NFT OpenSea. I pagamenti saranno effettuati tramite la blockchain di Ethereum. Christie’s ha precedentemente messo all’asta diversi token non fungibili, tra cui oggetti delle collezioni CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club, il collage “Everydays” di Beeple e la scultura “Human One” e un ritratto digitale del creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto.

A settembre, la casa d’aste ha riferito di aver superato i 100 milioni di dollari di vendite NFT dalla sua prima asta nel 2020. L’ultima vendita di Christie’s arriva proprio mentre il suo concorrente Sotheby’s ha annunciato una vendita di beneficenza, che vedrà la casa d’aste vendere NFT originariamente creati da Twitter questo giugno.