Opera integrerà le Solana Dapps nel suo browser

Opera unisce le forze con Solana. L’integrazione consentirà agli utenti Android di Opera di godere di un accesso senza soluzione di continuità alle DApp Solana insieme a commissioni basse e transazioni veloci all’interno dell’ecosistema. Si potrà accedervi tramite Opera nel Q1 2022.

Opera fornisce supporto web3 e un portafoglio crittografico integrato nei suoi browser sia su dispositivi mobili che desktop dal 2018. Mentre l’interesse per web3 e Defi cresce, Opera sta facendo i prossimi passi per integrare blockchain più veloci con costi di transazione inferiori in una crescente comunità di sviluppatori e utenti.

La blockchain Solana offre transazioni veloci e a basso costo che aiuteranno a integrare più persone su web3 e Defi. Opera porterà l’accesso diretto a Solana alle sue centinaia di milioni di utenti, Solana sarà prima integrato in Opera per Android.

Nella prima fase, nuove funzionalità saranno implementate in Opera per gli utenti Android. A novembre, Brave, focalizzata sulla privacy, ha annunciato che sta integrando il supporto per Solana. L’attuazione è prevista anche per la prima metà del prossimo anno.

Nel dicembre 2018, Opera ha introdotto un browser Pronto per il Web 3.0 con un portafoglio Ethereum integrato per Android. Sei mesi dopo, è stata rilasciata una versione per iOS. Nel luglio 2020, Opera ha annunciato che 170.000 persone utilizzano il suo prodotto di criptovaluta ogni mese.