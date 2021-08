Opere in NFT a sostegno della Sardegna

La Sardegna è una delle tante perle del Mediterraneo, caratterizzata da bellezze naturali, storiche e culturali incomparabili. Purtroppo, nelle ultime settimane, l’isola è colpita da gravissimi incendi – probabilmente di natura dolosa – che hanno spinto a evacuare quasi 1.500 persone e hanno distrutto 20mila ettari di terreno. La gravità della situazione ha spinto la solidarietà a mettersi in moto e, per la prima volta, anche i criptoartisti hanno deciso di collaborare. In che modo?

L’associazione culturale AB Factory, con la partecipazione dello stilista Antonio Marras, il duo di cripartisti HACKATAO e altri tra i cripoartisti più noti in Italia e nel mondo, ha scelto di allestire una piattaforma ad hoc attraverso la quale vendere opere digitali registrate in NFT e raccogliere fondi per sostenere l’isola colpita dai violenti incendi. La piattaforma consente di acquistare e/o donare sia tramite valute fiat (via PayPal) che con criptovalute (via Coinbase).

Piazza Eleonora, cuore di Oristano. Fonte: Wikimedia Commons, CC BY 3.0

La vendita è ospitata dalla piattaforma Digital Art Rights. Il CEO, Andrea Concas, ha commentato: “Spero che l’Arte possa far rinascere e portare colori là dove ora è tutto nero”. Le opere in vendita sono circa 500, di tantissimi criptoartisti differenti. Tra queste vi è anche il debutto nell’arte digitale di Antonio Marras. L’artista sardo ha scelto di presentare in digitale un trittico di opere, tra le quali spicca la pecora “Lussu” – il cui nome prende ispirazione dallo scrittore e politico Emilio Lussu, originario di Santu Lussurgiu.

I proventi della vendita e delle donazioni saranno destinati alla ONLUS “Effetto Palla” di Oristano e al comune di Santu Lussurgiu, tra i più colpiti. Ricordiamo che gli incendi si sono propagati con rapidità e violenza a causa del cambiamento climatico e all’incuria delle aree boschive. Per approfondire l’argomento, vi suggeriamo la lettura del report di GreenPeace “Un paese che brucia: cambiamenti climatici e incendi boschivi in Italia”.