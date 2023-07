Secondo coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo in anteprima, Oppenheimer è una delle esperienze audiovisive più potenti mai proiettate in una sala cinematografica. L’ultima pellicola di Christopher Nolan ha attirato l’attenzione da mesi, sia per i suoi meriti intrinseci che per l’effetto di Barbie e del fenomeno “Barbenheimer“.

Un po’ per scelta e un po’ per capriccio del regista, Oppenheimer è stata girato in formato 70 mm IMAX, un formato che esiste da decenni, ma che raramente viene utilizzato nel cinema. Di fatto, è così poco comune che può essere apprezzato nella sua piena magnificenza solo in 30 sale cinematografiche in tutto il mondo. Per controllare questa meraviglia tecnica, gli operatori sono stati supportati da un dispositivo…. di 21 anni fa: il Palm m130. In realtà, è più corretto dire che si tratta del suo software.

Nel video che segue, se osservate attentamente, noterete qualcosa di molto interessante. Ovviamente il rullo di pellicola da 70 millimetri è enorme, con una lunghezza di 18 chilometri e un peso di oltre 270 chilogrammi, e risalta molto in un panorama in cui la maggior parte del cinema è digitale. Accanto al rullo, però, c’è un tablet che sta mostrando il Palm m130. Si tratta del primo Palm della serie m100 con schermo a colori, guidato da un processore Motorola VZ Dragonball (sì, proprio Dragonball).

Probabilmente vi starete chiedendo come un dispositivo così obsoleto possa ancora funzionare oggi. La risposta è che ha un compito fondamentale, ma raramente richiede interazione umana. Ciò che fa il Palm m130 è mostrare uno schermo di stato del rullo di pellicola. Se tutto procede bene, non c’è bisogno di interagire con il dispositivo, che si occupa di controllare che l’unità di rotazione dei rulli IMAX coordini correttamente il video e l’audio affinché siano sincronizzati e… beh, possiamo vedere il film.

Il Palm controlla che i lati L e R siano sincronizzati, mostra il piatto che può essere ritirato dopo la proiezione, quale piatto deve essere montato e, se è bloccato, significa che tutto procede bene e il film è pronto per essere riprodotto nell’unità di rotazione rapida dei rulli (QTRU, acronimo in inglese). La ragione per cui continua a essere utilizzato è che viene impiegato in queste sale per proiezioni di film in 70 millimetri e, con solo 30 sale nel mondo, non vale la pena investire in nuova tecnologia.

Insomma, se le proiezioni in questo formato diventassero di moda potrebbe valere la pena aggiornare sia hardware che software, ma con così poche sale, l’idea è di continuare a usare il sistema finché non sarà più funzionante, poiché Palm OS è qualcosa con cui gli addetti al controllo di questo tipo di pellicole sono familiari. Ciò che è invece nuovo è l’emulatore di Palm OS, ovvero un PC con schermo touch screen Winmate W10IB3S-PCH2AC-POE Panel PC, un dispositivo con un processore Intel Celeron N2930 e sistema operativo Windows, ed è proprio questo ciò che viene mostrato sul TikTok.

Questo emulatore, come ha dichiarato IMAX a Vice, è stato creato appositamente per la proiezione di Oppenheimer in alcune sale, con l’obiettivo di mantenere un software semplice e familiare per i proiezionisti che erano già abituati a lavorare con Palm.