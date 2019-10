Optè Precision Skincare, la stampante 3D che corregge le imperfezioni del volto

Mostrata al CES di Las Vegas, Opté Precision Skincare System sarà in vendita nel 2020. Si tratta di una "penna" che combina tecnologia ottica, algoritmi proprietari e una speciale stampante a getto d'inchiostro termico, in grado di rilevare e correggere macchie e imperfezioni della pelle.

La penna ti fa bella, potremmo dire, parafrasando il titolo di un celebre film di Robert Zemeckis. In questo caso la penna in questione è la Opté Precision Skincare System, sviluppata da P&G Ventures e mostrata in anteprima a inizio anno durante il CES di Las Vegas. Ma Skincare System in realtà è assai più di una penna. Si tratta infatti di un dispositivo che unisce tecnologia ottica, algoritmi proprietari, una speciale tecnologia di stampa a getto d’inchiostro termico e soluzioni per la cura della pelle, per il make up del futuro.

Il dispositivo, che ha richiesto una decade di ricerca e sviluppo e oltre 25 brevetti ed è composto da ben 350 componenti, è infatti in grado di rilevare e corregge l’iperpigmentazione della pelle, restituendo così in pochi passaggi e in modo semplice e veloce una pelle uniforme e priva di irregolarità.

Quattro sono le tecnologie principali impiegate in questa soluzione hi-tech. Opté Precision Skincare utilizza anzitutto una luce di scansione a LED blu, che massimizza i contrasti nella melanina cutanea riuscendo così a rilevare in modo preciso anche le minime differenze di colore, pur se non visibili a occhio nudo. Queste ultime sono poi “catturate” da una fotocamera digitale integrata in grado di acquisire 200 immagini della pelle al secondo e passate al software Precise Color. Qui, grazie ad alcuni algoritmi proprietari vengono determinate dimensione, forma e intensità di ogni macchia.

Ultimato anche questo passaggio interviene infine la stampante Micro Serum Jet a getto d’inchiostro termico. Dotata di ben 120 micro-ugelli più sottili di un capello umano, la stampante deposita su ciascuna macchia 1000 gocce da 1 picolitro (un millesimo di miliardesimo di litro) di uno speciale siero brevettato a base di ‎niacinamide, una forma di vitamina B3 progettata per sfumare imperfezioni come le macchie scure in 8-12 settimane. Quest’ultimo, oltre ad offrire una protezione anti UV, è composto da pigmenti minerali che forniscono una copertura immediata, schiarenti per ridurre nel tempo l’aspetto delle macchie, e idratanti. Opté Precision Skincare andrà in vendita nel corso del 2020 a un prezzo di 599 dollari.