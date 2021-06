Oral-B incoraggia a prendersi cura della propria igiene orale

Oral-B è un brand leader nel mercato dei prodotti per l’igiene orale, il suo obiettivo è quello di ricordare alle persone, di tutte le età, che il potere della propria salute orale è nelle proprie mani.

Secondo l’azienda la bocca e il sorriso sono lo specchio della salute e del corpo: un’igiene orale corretta è la chiave per mantenere un corpo sano. Attualmente, le malattie orali colpiscono quasi 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo, ed è a causa di questo importante dato che Oral-B intende mostrare la connessione invisibile tra salute orale e benessere di tutto il corpo, con lo scopo di sensibilizzare gli individui.

Per questo motivo, al Mobile World Congress 2021, Oral-B conferma il suo impegno nella promozione di abitudini salutari di igiene orale, come ad esempio l’uso quotidiano dello spazzolino elettrico, con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla salute delle famiglie e del pianeta.

Il brand, precursore dello spazzolino elettrico e connesso, ha stretto una collaborazione con Scientific American e la sua Custom Media Division (SACM), al fine di esplorare le ultime scoperte che collegano la salute orale alla salute generale del corpo, e comunicare alle persone l’impatto che le malattie parodontali croniche possono avere su malattie sistemiche più ampie.

Alcune ricerche dimostrano che una cattiva salute orale può portare a gravi condizioni e malattie, per questo motivo è importante prestare molta attenzione ai primi segnali di allarme che possono verificarsi, come ad esempio gengive gonfie o irritate.

Lo sviluppo delle malattie gengivali ha inizio quando la placca che ricopre i denti si accumula indisturbata; essa contiene milioni di batteri. L’acido prodotto da questi ultimi può erodere lo smalto dei denti, causando carie e irritare le gengive; provocando gengiviti che possono progredire in parodontite, un’infezione più grave che può portare alla perdita dei denti e causare una risposta infiammatoria nei tessuti parodontali. Questa è una condizione che può innescare una reazione a catena, diffondendosi sistemicamente nel corpo attraverso il sistema circolatorio e arrivare ad altre aree. Le malattie gengivali critiche, se trascurate, possono portare a problematiche maggiormente gravi, come ad esempio complicanze della gravidanza, perdita cognitiva, scarso controllo del diabete e aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

Avere il controllo della salute dei più piccoli è essenziale. Infatti, già al compimento dei tre anni, i genitori possono aiutare i bambini a sviluppare correttamente le abitudini corrette verso l’igiene orale. È fondamentale l’igiene orale per più piccoli, i quali sono influenzati dalla tipologia dello spazzolino, dall’età in cui questo si utilizza, dall’abitudine di spazzolare i denti due volte al giorno, fino alle anomalie della masticazione. Oral-B si preoccupa della salute orale delle famiglie, ed è per questo motivo che, attraverso i personaggi più iconici dei cartoni, e strumenti come l’app Disney Magic Timer, educa i più piccoli a lavarsi i denti correttamente e per 2 minuti ogni mattina e sera, rendendola così un’attività divertente per tutta la famiglia.

Maike Siemons, Europe Oral Care R&D Director, ha dichiarato:

Uno spazzolino elettrico Oral-B è un importante primo passo per diventare proattivi e sensibili contro i rischi associati a una cattiva salute orale. Vogliamo dare ai nostri consumatori il potere di assumere il controllo della propria salute orale e quella delle loro famiglie, grazie a Oral-B iO, la linea di spazzolini elettrici che aiuta a raggiungere la migliore salute delle gengive.

All’interno degli studi clinici, Oral-B iO fornisce una pulizia più profonda di denti e gengive, permettendo ai consumatori di mantenere la salute orale in modo semplice ed efficace; coloro che utilizzano Oral-B iO, a differenza degli spazzolini manuali, hanno sperimentato:

gengive più sane al 100% in una sola settimana;

rimozione della placca 6 volte maggiore lungo il bordo gengivale;

miglioramento quasi immediato delle gengive gonfie.

A questo proposito Oral-B aggiorna iO, la tecnologia più rivoluzionaria ed innovativa del marchio mai esistita fino a oggi, la quale porta ad un livello superiore le aspettative del pubblico in termini di esperienza, tecnologia, design e prestazioni. Quest’anno, la gamma Oral-B si amplia ulteriormente con l’arrivo del nuovo spazzolino elettrico connesso allo smartphone: Oral-B iO 6.

La rivoluzionaria tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B, ispirata agli strumenti del dentista con setole micro-oscillanti per una sensazione di igiene professionale e un’esperienza di pulizia delicata. Le capacità potenziate di monitoraggio unite all’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D, offrono ai consumatori una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di pulizia corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale.