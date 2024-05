Questo kit composto da due spazzolini Oral-B iO 3N è perfetto le coppie che ci tengono all'igiene dentale!

Grazie un'offerta a tempo Amazon potete acquistare il kit Oral-B composto da due spazzolini elettrici iO 3N con sensore di pressione, timer anello luminoso e tre modalità di spazzolamento a soli 117,49€, risparmiando il 10% sul prezzo originale di 130,07€. Questi spazzolini elettrici ricaricabili non solo offrono una pulizia superiore rimuovendo il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, ma proteggono anche le gengive grazie al loro sensore di pressione iO. La tecnologia avanzata integrata con un'app potenziata di intelligenza artificiale monitora le modalità e l'area di spazzolamento in tempo reale. Comprese nel pacchetto ci sono anche due testine e una custodia da viaggio che rendono questo kit ideale anche per le coppie giovani e dinamiche, sempre in movimento.

Kit spazzolini Oral-B iO 3N, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit Oral-B iO 3N è consigliato a chiunque desideri elevare il proprio regime di igiene orale a un livello superiore, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la salute delle gengive e la rimozione della placca. Se cercate un prodotto che coniughi innovazione ed efficacia, assicurando gengive più sane in solamente una settimana e una rimozione del 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali, questa è l'offerta da non perdere. Grazie all'app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale, che monitora la modalità e l'area di spazzolamento in tempo reale, l'utilizzatore riceverà feedback immediati per ottimizzare ogni sessione di pulizia.

Per gli amanti del dettaglio e della personalizzazione, gli spazzolini Oral-B iO 3N presentano tre modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante) e un timer con anello luminoso che scandisce i tempi di pulizia consigliati dai dentisti, garantendo così una cura completa e una protezione senza eguali per le vostre gengive. Inoltre, il sensore di pressione iO segnala se la pressione applicata durante lo spazzolamento è corretta, evitando così danni alle gengive e assicurando una pulizia efficace e sicura. Se cercate di trasformare la vostra routine di igiene orale con un dispositivo che promette risultati visibili e una tecnologia all'avanguardia, il ki Oral-B iO 3N rappresenta una scelta eccellente.

Offerto al prezzo di 117,49€, rispetto al prezzo originale di 130,07€, il kit composto da due spazzolini elettrici Oral-B iO 3N con custodia di ricarica rappresenta un'offerta eccellente per chiunque desideri elevare la propria routine di igiene orale. Con le sue funzionalità avanzate e la comodità di utilizzo, questo spazzolino elettrico non solo vi aiuterà a raggiungere uno stato di salute orale ottimale, ma vi farà anche scoprire il piacere di spazzolare i denti con tecnologia all'avanguardia. Se siete in due e cercate un modo per prendervi cura al meglio della vostra igiene dentale, questo kit Oral-B fa decisamente al caso vostro!

