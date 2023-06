Da tempo state pensando di acquistare un nuovo spazzolino elettrico per assicurarvi un’igiene orale perfetta? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa ottima offerta di Mediaworld, che vi propone l’Oral-B iO 8 con un importante sconto del 40%.

Anche se mancano ancora diversi giorni al Prime Day 2023, potete comunque risparmiare tantissimo sull’acquisto di questo eccezionale spazzolino elettrico. Infatti, grazie alla promozione lo pagherete solo 178,99€ anziché 299,99€, risparmiando così ben 121€ rispetto al prezzo iniziale. Teniamo però a sottolineare che questa straordinaria offerta, che include anche la consegna gratuita, è valida solo per oggi e solo online. Inoltre, grazie alla promo “Oral-B Cashback Electro”, acquistando questo prodotto riceverete un rimborso di 40€.

La linea iO rappresenta l’eccellenza di Oral-B, grazie alla sua tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale che vi aiuterà a migliorare la vostra routine quotidiana di igiene orale, rendendola più efficace e completa. L’IA è anche in grado di riconoscere il vostro stile di spazzolamento e vi guiderà per assicurarvi di raggiungere ogni angolo, garantendovi così una pulizia accurata e completa.

Ma ciò che rende davvero unica la linea Oral-B iO è l’incredibile display interattivo integrato nel manico, che vi fornirà informazioni dettagliate sulla modalità di spazzolamento selezionata, sulla qualità della vostra pulizia, sulla carica rimanente e sulle condizioni della testina. Così avrete tutto sotto il vostro controllo, a portata di sguardo.

E non dimentichiamo la rivoluzionaria tecnologia magnetica iO che. in combinazione con l’iconica testina rotonda Oral-B, vi offrirà una pulizia completa e una sensazione di freschezza senza precedenti: in soli sette giorni, noterete un miglioramento significativo nella salute delle vostre gengive.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

