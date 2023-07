Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico con tutti i crismi, che sia in grado di garantirvi una pulizia dei denti impeccabile e che, al contempo, vi offra anche funzioni non comuni per prodotti di questa categoria, grazie all’implementazione di tecnologie smart, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon relativa all’ottimo Oral-B iO 9, oggi in sconto su Amazon al prezzo migliore di sempre!

Stiamo parlando di appena 199,99€, ovvero quello che è il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico modello che, a ben vedere, non raggiungeva sconti di questa portata almeno dai tempi del Black Friday 2022!

Il prezzo, insomma, è davvero molto interessante, specie perché non parliamo di un modello comune ma, anzi, di un prodotto che, come detto in apertura, si pone decisamente ai vertici del suo mercato di riferimento, proponendosi come uno dei migliori spazzolini elettrici attualmente in circolazione, e questo anche al netto della concorrenza!

Oral-B iO 9, infatti, non è semplicemente uno spazzolino elettrico di qualità, in grado di garantirvi una spazzolatura efficiente dei denti, ma anche e soprattutto un piccolo elettrodomestico impreziosito dal supporto di una tecnologia smart che, grazie ad una IA integrata, vi permetterà di analizzare e monitorare lo spazzolamento dei denti, offrendovi una panoramica della vostra pulizia quotidiana tramite connessione con smartphone e proponendovi, tramite app abbinata, anche guide e consigli per una migliore pulizia dei denti.

Oltre a ciò, Oral-B iO 9 integra anche nel proprio manico un bellissimo display a colori che, con il supporto di alcune animazioni, vi segnalerà le informazioni importanti relative alla vostra pulizia, oltre che informazioni “di routine” come la carica residua della batteria, la modalità di spazzolamento attiva al momento dell’utilizzo, e la qualità della testina, con un promemoria per una eventuale sostituzione.

Dulcis in fundo, parliamo di uno spazzolino elettrico efficiente ma delicato, complice la sua delicata testina rotonda che, emettendo micro pulsazioni, opera per una rimozione accurata e profonda di tartaro e sporcizia a ben più di un livello, essendo dotato di ben 7 modalità di pulizia!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale da acquistare in vista delle vostre vacanze e, per questo, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al prodotto così da effettuare il vostro acquisto prima del termine delle disponibilità, o della fine della promozione.

