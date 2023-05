Gli spazzolini elettrici sono l’evoluzione di quelli tradizionali e offrono un’igiene orale molto più completa ed efficiente. Se state pensando di acquistarne uno per voi e un altro membro della vostra famiglia, non possiamo che segnalare questa incredibile promozione di Amazon, che offre il set da 2 spazzolini smart Oral-B iO Series 9 con uno sconto di ben 300€.

Quest’oggi, infatti, potete portare a casa la coppia a 379,99€ anziché 679,99€, risparmiando così il 44% sul vostro acquisto. Si tratta di una proposta davvero molto vantaggiosa per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo caldamente di non farvela sfuggire.

Eleganti, compatti e silenziosi, gli Oral-B iO Series 9 sono corredati, oltre che dalla base con caricatore magnetico, anche da una praticissima custodia da viaggio con caricatore, per portarlo sempre con voi. La base è poi in grado di caricare completamente lo spazzolino in sole 3 ore.

Questi spazzolini smart garantiscono l’igiene orale più completa grazie alla rilevazione 3D dei vostri denti con l’Intelligenza Artificiale, che mostra lo spazzolamento sull’app di Oral-B. Uno speciale sensore, inoltre, si illuminerà di rosso se la pressione sulle gengive sarà troppo forte, mentre la luce verde indicherà una pressione corretta. Grazie a questa tecnologia, noterete delle gengive più sane già dopo una sola settimana di utilizzo.

Potrete poi personalizzare la vostra esperienza grazie a ben 7 modalità di pulizia, fra cui Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante. Tutte queste funzioni verranno mostrate sul comodissimo display interattivo a colori, che vi avviserà anche quando dovrete sostituire le testine.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

