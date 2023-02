Essere in possesso di un ottimo spazzolino elettrico al posto di un modello tradizionale, può stravolgere completamente la vostra igiene orale e assicurarvi denti sani e sempre puliti al meglio dopo ogni pasto. Se siete alla ricerca di un prodotto che vi garantisca un’igiene orale perfetta la marca migliore in assoluto è Oral-B, e uno dei loro articoli top di gamma è attualmente in ribasso del 45% su Amazon!

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 9N è infatti in sconto a soli 219,99€ e, considerando che il suo prezzo di listino è 399,99€, riuscirete a risparmiare ben 180,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Series 9N non è un semplice spazzolino elettrico, bensì un dispositivo incredibilmente tecnologico che vi offrirà la pulizia più completa e silenziosa di sempre. L’intelligenza artificiale rileverà infatti tutti i denti in 3D, monitorando lo spazzolamento in ogni momento e guidandovi verso un utilizzo ideale, fornendovi feedback in tempo reale.

Ogni sessione sarà così perfetta, e grazie all’unione dell’esclusiva testina rotonda di Oral-B con la delicata ma energetica pulizia della micro-vibrazione delle setole noterete un miglioramento nei vostri denti sin dal primo giorno. Inoltre, avrete modo di scegliere tra 7 modalità di spazzolamento, tra cui una dedicata allo sbiancamento e una alle gengive sensibili, così da optare ogni volta per quella più adatta alle vostre esigenze.

Nel comodo display interattivo a colori vedrete non solo la modalità attuale, ma anche informazioni importanti come l’avanzamento della barra di ricarica e il timer di spazzolamento di 2 minuti, che vi guiderà nella sessione di igiene orale. Infine, il supporto magnetico vi permetterà di caricare comodamente lo spazzolino elettrico, riempiendo la batteria completamente in sole 3 ore grazie al sistema di ricarica rapida.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

