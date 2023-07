Possedete un semplice spazzolino tradizionale e ritenete che non vi assicuri una valida igiene orale? In tal caso, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra utilissima guida ai migliori spazzolini elettrici smart ma, in più, vi proponiamo la promozione attiva sull’Oral-B iO9 per il Prime Day! Per poco potrete acquistarlo ad un costo scontato del 50%.

Potrete portarlo a casa al prezzo più basso di sempre, appena 199,99€ invece di 399,09€. Una promozione da non perdere, tenendo presente che questo modello smart semplificherà e migliorerà la vostra igiene orale quotidiana con funzioni eccellenti, sensori intelligenti e la possibilità di collegarlo al vostro smartphone per consigli e suggerimenti!

Grazie alla tecnologia magnetica iO, questo spazzolino offre una pulizia estremamente efficace e personalizzata, tutto in un unico dispositivo. In soli sette giorni, potrete notare un miglioramento nella salute delle gengive e una pulizia completa su tutta la superficie della bocca!

Inoltre, sarete in grado di valutare con precisione se avete effettuato una corretta pulizia o se è necessario dedicare più tempo a una specifica area, ottenendo risultati eccellenti ad ogni utilizzo. Tutto questo è reso possibile grazie all’integrazione di intelligenza artificiale, che permette un monitoraggio tridimensionale dei denti tramite un’app dedicata per smartphone e tablet.

Tra le caratteristiche più rilevanti di questi spazzolini smart, va menzionato il display interattivo a colori. Oltre a fornire informazioni importanti come la modalità di spazzolamento personalizzata e i promemoria per la sostituzione della testina, il display offre una serie di animazioni che rendono l’igiene orale coinvolgente e divertente. Ad esempio, lo spazzolino vi darà il benvenuto quando lo accendete e sorride quando state svolgendo un buon lavoro. È proprio un tocco di attenzione che rende l’esperienza ancora più piacevole e motivante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

