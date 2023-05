A un certo punto, tra 5 miliardi di anni circa, il nostro Sole esaurirà il carburante nucleare e diventerà una gigante rossa, diventando abbastanza grande da inghiottire il nostro pianeta (e gli altri pianeti). Un evento del tutto normale ma non particolarmente frequente: per la prima volta è stato possibile vederlo “in diretta” come racconta un articolo su Nature.

Naturalmente, gli astronomi non stanno “vedendo” l’evento nel modo in cui noi guardiamo una serie TV. Si tratta di interpretare i dati che arrivano dai telescopi puntati sulla stella ZTF SLRN-2020, che si trova a 10.000 anni luce da noi. Gli scienziati stanno osservando gli effetti che l’inghiottimento del pianeta ha avuto sulla stella in dati a livello di pixel.

Il primo rilevamento risale a circa tre anni fa, quando Kishalay De (MIT) ha individuato una stella che si è illuminata di qualche centinaio di volte per un paio di settimane. “Sembrava circondata da un mucchio di gas freddo”, ha detto De. “Abbiamo visto segni di molecole che possono esistere solo a temperature fredde”. Si è quindi passati agli infrarossi, tecnica ideale per individuare le zone fredde.

Gli sforzi per raccogliere dati hanno poi permesso a De di raccogliere tre prove fondamentali: il gas freddo rilevato durante l’esplosione, la polvere formatasi dopo l’esplosione che emette un bagliore infrarosso e una schiarita infrarossa alcuni mesi prima dell’esplosione. Non poteva essere la fusione tra due stelle, perché la luminosità non era sufficente, ma allora cosa stava inghiottendo ZTF SLRN-2020? L’oggetto più probabile era un pianeta, un gigante gassoso delle dimensioni di Giove.

Immagine di copertina: studioaccendo