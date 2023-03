Se siete amanti della cucina e vi dilettate soprattutto nella realizzazione di dolci e lievitati come pizza, pane e focacce, potrete far di salire di livello tutte le vostre creazioni grazie a un’impastatrice planetaria. In particolare, non possiamo non consigliarvi un ottimo modello KitchenAid, oggi scontato di 240,00€ sul sito di Mediaworld!

Con 529,99€ anziché 769,99€ potrete infatti portarvi a casa l’impastatrice planetaria Kitechaid Artisan, usufruendo quindi di un incredibile ribasso del 31%. Inoltre, avrete modo di far arrivare l’ordine gratuitamente direttamente a casa vostra in pochissimi giorni, senza dover quindi andare fisicamente in negozio.

La planetaria KitchenAid Artisan è stata progettata appositamente per durare nel tempo e offrire prestazioni ottimali, rappresentando l’apice di un continuo processo di perfezionamento, miglioramento e innovazione. L’elettrodomestico è infatti realizzato in acciaio inox e grazie ai suoi numerosi accessori vi consentirà di creare ricette a livello professionale, il tutto seguendo pochi e semplici passaggi.

Grazie alla planetaria non solo risparmierete tantissimo tempo su tutte le preparazioni che altrimenti avreste dovuto realizzare a mano, ma otterrete risultati sempre perfetti. Il gancio impastatore è perfetto per lavorare qualsiasi tipo di lievitato, come pasta, pizza e pane, mentre per i dolci vi torneranno utili la frusta a filo e quella piatta. Potrete però inserire anche il macinato per preparare polpettoni e polpette, oppure patate schiacciate per ottenere un ottimo purè.

Qualsiasi cosa vi frulli per la testa, avrete a disposizione ben due ciotole per preparare più impasti o combinare diverse miscelazioni, in modo da non perdere tempo a lavarne una. Inoltre, aggiungere ingredienti durante la miscelazione non è mai stato così semplice, e soprattutto pulito: la frusta ruota in una direzione, mentre mescola e gira nell’altra, portando tutto il contenuto verso il centro della ciotola e permettendovi così di inserire ciò che desiderate senza preoccuparvi degli schizzi.

Insomma, non dovrete far altro che pensare alla ricetta da creare, e la planetaria si occuperà di tutto il resto, garantendovi sempre risultati a prova di chef. Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata al prodotto invitandovi ad approfittare dell’offerta il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, così come le scorte disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!