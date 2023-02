Acquistare una buona scopa elettrica può, senza alcun dubbio, rivoluzionare e semplificare drasticamente la vostra pulizia quotidiana. In particolare se si valutano modelli top di gamma e senza fili, che sono pensati appositamente per assicurarvi la massima potenza di aspirazione nel minor tempo possibile affiancata a un’ottima autonomia. Per questo, abbiamo pensato di consigliarvi la Rowenta RH9680 nella colorazione blu, disponibile ad appena 249,00€ invece di 432,99€.

Un prezzo davvero molto interessante, tenendo presente che il modello in questione monta un ottimo motore DigitalForce e riesce a riconoscere le superfici, in modo tale da adattare automaticamente la potenza di aspirazione. Il nostro consiglio è di portare a casa il modello quanto prima e, nel caso fosse la spesa a preoccuparvi, vi informiamo che potrete pagare comodamente in 3 comode rate da 83€ senza interessi, utilizzando PayPal!

Grazie al fantastico motore di cui vi abbiamo parlato nel’introduzione, la scopa elettrica Rowenta gode di una potenza di aspirazione fino a 200 Air Watt, mentre la batteria al litio offre un’autonomia fino ad 1 ora e 10. Questo aspetto è fondamentale, in quanto il modello in questione vi assicura una pulizia efficace da cima a fondo, anche negli ambienti domestici più grandi! Non meno importante, potrete scegliere tra ben 5 modalità di utilizzo tramite l’innovativo display di comando, pensato per permettervi di controllare con facilità l’autonomia e la potenza di aspirazione.

L’esclusiva tecnologia Flex implementata nel design, inoltre, vi consente di pulire fino a 4 volte più lontano, passando rapidamente anche sotto i mobili più bassi senza dovervi piegare. Non meno importante, grazie alla feature Stop&Go potrete trasformare l’aspirapolvere in un aspirabriciole portatile grazie a un solo click: tubo e spazzola restano in piedi da soli! Inoltre, con l’acquisto della Rowenta RH9680 otterrete anche numerosi accessori tra cui 2 spazzole easy brush, filtro aggiuntivo, bocchetta a lancia piatta, spazzola per tessuti e altro ancora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo a marchio Rowenta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!