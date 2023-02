Se siete amanti del cinema o se semplicemente non vedete l’ora di potervi rilassare sul divano davanti a un film o una serie tv, sapete che avere uno schermo di alta risoluzione è fondamentale per godersi al meglio qualsiasi contenuto. Se siete alla ricerca di una Smart TV che vi soddisfi appieno vi consigliamo di dare un’occhiata a questo modello TCL, protagonista di una super offerta sul sito di Comet.

La Smart TV QLED da 50″ TLC 50C635 è infatti disponibile a soli 399,00€ invece di 699,00€; si tratta di un ribasso del 43%, che vi permetterà di risparmiare 300,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 133,00€ senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il pannello gode delle tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot, che combinate insieme offrono un’esperienza di altissimo livello, con colori accurati e dettagli precisi. Che si tratti di un documentario, di un film anni ’50 o di una serie tv, godrete di immagini incredibilmente realistiche, con un’ampia gamma di toni vividi e contrasti elevati.

Inoltre, l’esclusivo algoritmo MEMC di TLC si attiverà automaticamente mentre guardate lo sport o scene d’azione, riducendo l’effetto sfocato e mantenendo al minimo le scie di movimento per sequenze sempre nitide e perfette.

Il pannello spettacolare della Smart TV è accompagnato da una qualità audio eccellente, dato che gli speaker ONKYO sono stati progettati specificatamente per una miglior precisione e chiarezza del suono. Potrete quindi godere di un’esperienza realistica di suono Dolby Atmos paragonabile a quella del cinema, il tutto comodamente a casa vostra.

Infine, essendo una Smart TV non mancano ovviamente delle funzionalità aggiuntive: il sistema operativo Google TV vi permetterà di accedere facilmente a tantissimi canali e piattaforme streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e moltissime altre. Inoltre, potrete sfruttare i comandi vocali hands-free per gestire la riproduzione, oltre a porre domande ad Alexa e controllare gli altri dispositivi della smart home, il tutto tramite il comodo microfono integrato nel televisore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina di Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

