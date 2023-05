Da tempo state valutando l’acquisto di una nuova smart TV di prima qualità ma non vorreste spendere un occhio della testa? In tal caso, non possiamo che invitarvi ad acquistare quanto prima questo ottimo modello Samsung QLED da 55″, in sconto del 50% da Mediaworld! Per pochissimo, infatti, potrete acquistarla ad appena 805,99€ invece di 1.699,99€.

Un’occasione da non farvi scappare, tenendo presente che si tratta di un modello dotato di tecnologia Quantum Matrix, un’evoluzione incredibile di Neo QLED che controlla c0on precisione gli esclusivi Mini LED per immagini incredibilmente realistiche. Il nostro consiglio, è di portare a casa la smart TV fintanto che la promozione è ancora disponibile!

Oltre all’interessantissima tecnologia Quantum Matrix appena citata, ideata appositamente per un’accurata gestione di luci, ombre e sfumature, il modello in questione sfrutta anche il valido Processore Neo Quantum 4K. Quest’ultimo, basato sul deep learning, crea l’esperienza più precisa e adattiva che si possa immaginare! Scena dopo scena, si occupa di ottimizzare le condizioni di visione, migliorando i contenuti. Il potente sistema di AI Upscaling 4K, inoltre, vi assicura sempre la massima risoluzione a prescindere dalla qualità del contenuto.

Inoltre, grazie alla feature Real Depth Enhancer, film e serie avranno sempre la massima profondità possibile. Cosa significa? La tecnologia elabora le immagini seguendo lo stesso procedimento dell’occhio umano, in modo da incrementare il contrasto in primo piano. Per cui, guardando un documentario sulla natura, la smart TV accentuerà automaticamente le rughe della pelle del rinoceronte, lasciando lo sfondo così com’è, esattamente come farebbero i nostri occhi.

Da menzionare anche la modalità EyeComfort Mode di Samsung che, non solo regola automaticamente lo schermo del TV in base agli orari locali di alba e tramonto, ma riduce anche il livello di luminosità e i colori durante le ore notturne. In questo modo, potrete affaticare meno la vista durante la visione e favorire il relax e il riposo. Ovviamente, trattandosi di un articolo smart, non potevano mancare delle funzionalità aggiuntive davvero eccellenti: grazie alla Smart Hub Samsung, infatti, potrete avere suggerimenti e selezioni sempre in posizione centrale, per non perdere tempo nella ricerca e godervi facilmente i vostri contenuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

