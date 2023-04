State cercando una smart TV che vi permetta di vedere film, serie e match sportivi senza perdere nemmeno un dettaglio? Il nostro consiglio è di non farvi scappare il modello Samsung QLED da 55″ disponibile ad appena 699,00€ invece di 1.169,00€.

Dunque, uno sconto del 40% su questa ottima smart TV, dotata di un fantastico schermo 4K Ultra HD, colori vivaci e un comparto audio davvero molto interessante. Per questo, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto quanto prima, fintanto che la promozione è ancora in corso!

Il modello in questione è ideato per rivoluzionare completamente la vostra esperienza di visione: che voi decidiate di guardare un film o un programma in TV, grazie all’ottimo pannello e al fantastico Processore Quantum 4K otterrete sempre immagini dalla qualità eccellente. Non meno importante, sfruttando la funzione IDirect Full Array, avrete assicurato un contrasto incredibile per ogni oggetto sullo schermo, grazie alla matrice LED in-screen.

Da non sottovalutare lo straordinario upscaling, che vi consente di fruire al meglio anche di contenuti in una risoluzione inferiore, garantendovi colori super vividi e massima precisione nei dettagli mostrati sullo schermo! Da menzionare la tecnologia Dolby Atmos, per il comparto audio. Quest’ultima, infatti, vi assicura dialoghi e musica più che nitidi anche grazie ai potenti altoparlanti di cui è dotato il TV.

Ultima, ma non per importanza, la Smart Hub: canali, app e contenuti sono perfettamente raccolti, per la massima comodità! In questo modo potrete cercare e trovare facilmente ciò di cui avete bisogno, in maniera estremamente rapida e veloce, di vostri servizi di streaming preferiti fino ad alto ancora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

