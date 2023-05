Siete alla ricerca di una nuova smart TV di ottima qualità per godere di immagini e suoni spettacolari e volete anche risparmiare? In questo caso non possiamo che consigliarvi questa ottima offerta di Amazon, che vi propone l’eccezionale Sony Bravia con schermo da 55” con un incredibile sconto di ben 400€.

Quest’oggi, infatti, potrete farla vostra a soli 1.099,00€ anziché 1.499,00€, risparmiando così il 23% sul prezzo di listino. Si tratta davvero di un’ottima offerta per il rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo caldamente di coglierla al volo, prima che si esaurisca.

Il grande schermo di questa stupefacente Sony Bravia è un OLED 4K Ultra HD con HDR che offre neri profondi e contrasti elevati. Il tutto è ottimizzato dal Cognitive Processor XR, che esamina i contenuti per riprodurli in modo simile a come li percepisce il cervello umano per regalarvi immagini incredibilmente realistiche.

Oltre alla parte video, i Sony Bravia XR hanno anche un ottimo comparto audio: grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+ il suono viene emesso direttamente dallo schermo, creando un effetto cinematografico coinvolgente. Inoltre, è perfetta anche per giocare su PlayStation 5 e altre console, offrendo un’esperienza di gaming reattiva e senza interruzioni con funzionalità HDMI 2.1 a bassa latenza e frequenza di aggiornamento variabile.

Per quanto riguarda poi le caratteristiche smart, avrete a portata di telecomando tutte le vostre piattaforme di streaming preferite; inoltre, con l’assistente Google integrato potrete controllare la vostra nuova Sony Bravia XR e altri dispositivi domotici semplicemente usando la voce, rendendo così l’intrattenimento ancora più comodo e accessibile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati, alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!