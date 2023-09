Quando si parla di smart TV può risultare difficile orientarsi, con un mercato che vede nuovi modelli sempre in uscita, di cui molti con caratteristiche simili se non uguali. C’è una linea, però, che si discosta da tutte le altre per una qualità elevatissima e delle tecnologie avanzate, capaci di accontentare anche i più esigenti.

Stiamo parlando delle Sony Bravia, e nello specifico oggi vi consigliamo di dare uno sguardo al modello X80L da 65″, attualmente in offerta sul sito di Mediaworld a soli 1.099,99€. Si tratta di un modello recentissimo, essendo uscito nel 2023, e dotato di uno schermo LED con risoluzione UHD 4K.

Sony Bravia X80L, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony Bravia X80L rappresenta la scelta perfetta per chi è alla ricerca di una nuova smart TV e non si vuole accontentare di un prodotto generico, bensì desidera ammirare un pannello impeccabile. Parliamo, insomma, di un televisore progettato per i veri amanti dell’intr, attenimento, a prescindere che si tratti di film, eventi sportivi o videogiochi.

Grazie al processore 4K HDR X1 e all’ampia gamma cromatica del pannello, infatti, potrete ammirare immagini con miliardi di colori realistici, che ben poche altre smart TV nel mercato riescono a eguagliare. Inoltre, la dimensione da 65″ implica che si tratti di uno schermo di grandezza superiore alla media, adattandosi perfettamente a un salotto spazioso o, perché no, a una sala adibita a cinema casalingo.

Vi abbiamo consigliato questa smart TV proprio oggi giacché il suo prezzo è decisamente conveniente: grazie all’offerta in corso su Mediaworld potrete risparmiare ben 300,00€ rispetto al prezzo consigliato di 1.399,99€. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi ricordiamo che fino al 15 settembre avrete modo di riscattare un buono Mediaworld da 20,00€ (nel nostro articolo a riguardo potete scoprire come).

Oltre all’incredibile pannello LED, la Sony Bravia X80L è dotata del processore 4K HDR X1 e dell’altoparlante Speaker X-Balanced, che lavoreranno in sinergia per riprodurre audio nitidi e bassi potenti per film e musica, affiancandoli alle immagini accurate. Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta.

