State pensando di sostituire la vostra vecchia TV con un nuovo modello smart che vi permetta di sfruttare al massimo tutte le potenzialità della vostra PlayStation 5, offrendovi immagini e suoni spettacolari? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa offerta che fa parte della Amazon Gaming Week, che vi propone la straordinaria Sony Bravia OLED con un ampio schermo da 55″ scontata di ben 450€.

Infatti, grazie a questa eccezionale promozione la porterete a casa a soli 1.049,00€ anziché 1.499,00€, risparmiando così il 30% sul prezzo di listino. Questa è davvero un’opportunità eccezionale in termini di rapporto qualità/prezzo, quindi vi consigliamo vivamente di coglierla al volo, prima che si esaurisca. Se poi lo preferite, potrete anche dilazionare l’intera spesa in comode rate a tasso zero scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

La Sony Bravia da 55″ presenta un grande schermo OLED 4K Ultra HD con HDR, che regala neri profondi e contrasti elevati. Il tutto è ottimizzato dal Cognitive Processor XR, che analizza i contenuti per riprodurli in modo simile alla percezione dell’occhio umano, offrendovi così immagini incredibilmente realistiche.

Oltre all’aspetto visivo, le smart TV Sony Bravia XR offrono un audio di alta qualità grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+. Il suono proviene direttamente dallo schermo, creando un coinvolgente effetto cinematografico. Inoltre, questo modello è perfetto anche per il gaming su PlayStation 5 e altre console, in quanto garantisce un’esperienza reattiva e senza interruzioni grazie alla funzionalità HDMI 2.1 a bassa latenza e alla frequenza di aggiornamento variabile.

Dal punto di vista del gaming, siamo di fronte a uno dei modelli che supporta meglio proprio PS5, anche se naturalmente è compatibile anche con altre console di gioco. Questa è una caratteristica da tenere in considerazione, sia che possediate già una PS5, sia che stiate pensando di acquistarla a breve. A tal proposito, sapete che da oggi PS5 è scontata di 100€ sui maggiori store?

Per quanto riguarda le funzionalità smart, avrete accesso immediato alle vostre piattaforme di streaming preferite tramite il telecomando. Inoltre, grazie all’assistente Google integrato potrete controllare la vostra nuova Sony Bravia XR e altri dispositivi compatibili con facilità usando solo la voce, rendendo l’esperienza di intrattenimento ancora più comoda e accessibile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti prodotti e informazioniutili per la bella stagione!

