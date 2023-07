State cercando una nuova smart TV, di ottima qualità per godervi al meglio film, serie TV e videogiochi, ma al contempo volete risparmiare? In attesa del Prime Day 2023, Amazon propone tutta una serie di ottimi prodotti in offerta, fra cui vi segnaliamo la Xiaomi F2 con schermo da 40”, oggi in sconto del 25%.

La promozione fa scendere il prezzo da 399,00€ ad appena 299,99€, con un risparmio per voi di quasi 100,00€. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, dato l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta o le scorte terminino.

La Xiaomi F2 è una smart TV 4K Ultra HD che vi farà apprezzare i dettagli e i colori come mai prima d’ora. Con una qualità quattro volte superiore al Full HD, ogni immagine prenderà vita con una profondità cromatica sorprendente, grazie alle tecnologie WCG e HDR 10. Il tutto è poi ulteriormente migliorato da una luminosità vivida e realistica.

Questa smart TV è perfetta anche per i videogiocatori: la modalità gioco, supportata dai 4 connettori HDMI 2.1 con funzione ALLM e dalla rapida risposta del pannello, vi permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità delle console di ultima generazione, per offrirvi un’esperienza fluida e senza compromessi.

Va poi sottolineato che la Xiaomi F2 ha Fire TV integrata, così da darvi accesso a migliaia di app e canali tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN e molti altri. E non dimentichiamo il controllo vocale intelligente, reso possibile dal telecomando vocale Alexa incluso: in questo modo potrete controllare il volume, cambiare canale, accedere alle app e tanto altro senza alzare un dito.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

