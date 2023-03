Siete alla ricerca di una nuova soundbar che vi permetta di ascoltare l’audio dei vostri film, programmi tv e videogiochi preferiti con una qualità pari a quella del cinema, ma al contempo non volete spendere troppo? In tal caso non possiamo che consigliarvi una fantastica offerta sul sito di Comet, che vede protagonista un modello ottimo a soli 99,99€!

La soundbar LG SP2 è infatti scontata del 37%, permettendovi così di risparmiare ben 60,00€ rispetto al suo prezzo di listino di 159,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il design della LG SP2 è incredibilmente versatile: è stata progettata per abbinarsi a qualsiasi ambiente della casa, che sia il soggiorno, la camera da letto o lo studio, complici la sua compattezza e l’incredibile eleganza. Troviamo infatti dei pannelli laterali con un effetto legno, un rivestimento in tessuto eco-friendly e comandi semplicissimi che si riducono a pochi pulsanti.

Grazie all’audio a 2.1 canali e al subwoofer godrete di un’esperienza incredibilmente immersiva, con bassi intensi e uniformi, qualsiasi contenuto voi decidiate di guardare o ascoltare. Inoltre, le soundbar della linea SP2 vengono fornite con modalità audio sviluppate appositamente da LG per rendere il suono di film e videogiochi perfetto. Vi è poi la nuova tecnologia Sound Pro, che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare voci, effetti e frequenze, ottimizzando il suono di ogni scena in base al contenuto.

Infine, la SP2 sprigionerà tutto il suo potere se abbinata a un TV LG, dato che il Sound Mode Share consentirà alla soundbar di utilizzare l’innovativo processore del televisore per rendere il suono ancor più chiaro e uniforme. Potrete quindi sfruttare al massimo i due dispositivi, creando un’esperienza di visione senza precedenti che vi farà sentire come all’interno di una sala cinematografica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!