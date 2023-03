Se siete appassionati di musica e film ma non avete ancora un prodotto capace di riprodurre un audio di alta qualità per godervi al meglio le vostre passioni, una soundbar con subwoofer è un’ottima soluzione per aumentare il coinvolgimento, ma spesso i modelli di un certo livello risultano troppo costosi. Ed è qui che viene in aiuto Comet che, con la sua offerta dedicata a un modello Panasonic, vi permette di acquistare una soundbar tuttofare a soli 139,00€.

Il prezzo è molto vantaggioso per una soundbar dotata di subwoofer, quest’ultimo indispensabile per migliorare le frequenze basse, che si trovano solitamente nei film d’azione. Visto che l’offerta è allettante, consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. La Panasonic SC-HTB490EGK, questo il modello esatto, è poi una soundbar che sta bene davanti a qualsiasi televisore, in quanto non troppo alta.

Nonostante i subwoofer tendano ad avere dimensioni enormi, rendendo non facile il posizionamento, quello integrato nella Panasonic SC-HTB490EGK è molto compatto e, soprattutto, si connette agli altoparlanti principali della soundbar in modalità wireless, cosicché possiate metterlo dove vi è più comodo o nel punto in cui la stanza fa risaltare meglio le frequenze basse, che tra l’altro è il modo migliore per godere appieno di un suono potente e realistico.

A meno di 140 euro vi portate a casa una soundbar che vanta, tra le altre cose, ben 5 modalità audio, pensate per film, musica, programmi sportivi e notiziari. Se preferite un suono neutro, potrete pur sempre selezionare la modalità Standard, che si adatta a qualsiasi contenuto audio senza che dobbiate intervenire su un eventuale equalizzatore. Piccola e dal prezzo abbordabile, Panasonic SC-HTB490EGK sarà quindi in grado di farvi vivere un’esperienza coinvolgente nel vostro ambiente domestico, con la possibilità di fissarla anche a parete.

