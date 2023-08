Sempre più persone scelgono di acquistare un aspirapolvere robot per avere un valido aiuto nella pulizia della casa, ma a volte questi elettrodomestici hanno prezzi un po’ proibitivi. Se quindi state cercando un ottimo aspirapolvere robot che sia anche in grado di lavare i pavimenti, ma non volete spendere una fortuna, non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone il robot aspirapolvere lavapavimenti mini M213 Lefant con un importante sconto del 48%.

La promozione abbatte così il prezzo da 229,99€ ad appena 119,99€, davvero un’ottima offerta, considerando la qualità del prodotto. Se poi lo preferite, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Con la sua tecnologia di rilevamento ostacoli dotata di 11 sensori elettronici ultra-sensibili nella parte anteriore, la larghezza del robot si è potuta ridurre a soli 28 cm, per offrire prestazioni eccellenti anche in spazi ristretti e negli angoli solitamente difficili da raggiungere.

Un dettaglio importante è che questo modello non ha le classiche spazzole a rullo in cui si impigliano sempre peli di animali e capelli, rendendo la pulizia fastidiosa e complicata. L’M213 è invece dotato di un avanzato ugello senza spazzola a rullo, abbinato a due spazzole laterali e a una potente aspirazione da 2200 Pa. In questo modo capelli e polvere verranno aspirati direttamente nel grande contenitore da 500 ml, garantendo una pulizia sempre efficiente.

Va poi sottolineato che nella confezione troverete anche un panno asciutto che può essere facilmente inserito nella parte inferiore del robot. Ciò vi consentirà di ottenere una pulizia ancora più approfondita, rimuovendo piccole macchie per lasciare il pavimento sempre perfettamente pulito. Grazie alla batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh, l’M213 può lavorare per ben 100 minuti con una carica completa. Aggiungiamo che la batteria può essere ricaricata e scaricata fino a 5.000 volte, garantendovi così una lunghissima durata nel tempo.

Infine, non va dimenticato che potrete controllare e monitorare facilmente questo modello grazie alla comoda app Wifi Link Lefant, con cui potrete scegliere uno dei 4 diversi programmi di pulizia e impostare altri parametri. Inoltre, è perfettamente compatibile con Alexa e Google Assistant, così potrete semplicemente dire al vostro robot quale ambiente volete che pulisca e lui si metterà immediatamente al lavoro, senza il benché minimo sforzo da parte vostra.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!