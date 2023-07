Con l’arrivo dell’estate e del caldo, è ovvio che per molti sia arrivato il momento di pensare seriamente alla climatizzazione domestica, complice anche il fatto che gli ultimi anni si sono dimostrati davvero infernali dal punto di vista delle temperature, e questo 2023 potrebbe non essere da meno.

Installare i condizionatori, tuttavia, non è cosa da poco, specie perché richiedono lavori in muratura che, diciamocelo, non tutti potrebbero voler affrontare. Per questo, una valida alternativa, può essere quella di acquistare un condizionatore portatile che, in tal senso, non solo non richiede alcuna installazione a muro, ma può anche essere spostato alla bisogna nella stanza in cui fa più comodo.

Insomma: una soluzione davvero furba e, in questo frangente, diremmo che se la questione ci interessa potrebbe valer la pena dare un’occhiata all’ottima offerta che Amazon sta dedicando al condizionatore portatile Electrolux Comfort 600, un dispositivo dotato persino di funzioni smart, oltre che di un’ottima potenza di raffreddamento, e che sul portale è attualmente disponibile con uno sconto del 43%, che ne abbassa il prezzo originale di 699,99€ a soli 399,00€.

Compatto, facilmente spostabile e decisamente potente, l’Electrolux Comfort 600 è un condizionatore portatile davvero ottimo, il cui fulcro è, ovviamente, la sua ottima potenza di raffreddamento, che lo rende in grado di raffreddare completamente una stanza di medie dimensioni in pochissimi minuti, permettendovi così di sopravvivere anche alle giornate più calde e assolate.

Dotato di un comodo display digitale, ben leggibile e molto intuitivo, vi permette un controllo sempre preciso e puntuale della temperatura dell’aria, e grazie alle sue funzioni di programmazione, può essere pre-impostato affinché si accenda o si spegna in momenti specifici, così che ad esempio possa spegnersi da solo nel corso della notte, o possa farvi trovare la casa già rinfrescata al vostro rientro dal lavoro.

Paura dei consumi? No problem, in quanto parliamo di un elettrodomestico che è stato realizzato con una grande attenzione verso il pianeta ed i consumi, essendo progettato per consumare meno energia rispetto alla concorrenza, e che utilizza il gas sostenibile R290, che riduce il potenziale di riscaldamento globale del 99,8% rispetto ai condizionatori portatili che utilizzano R410a.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa al suo convenientissimo prezzo scontato. Ed a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

