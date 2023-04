State cercando un purificatore d’aria smart compatto ed economico? Amazon propone il Cecotec TotalPure in offerta a soli 37,90€ anziché 79,90€, con un risparmio del 53%.

È perfetto per migliorare la qualità dell’aria di una singola stanza, perché i suoi 3 filtri possono purificare 100 m³ di aria all’ora, coprendo 40 m³. La massima igiene è poi garantita dal suo ionizzatore, che depura l’aria inquinata. Grazie all’interazione di filtri e ionizzatore, rimuove le particelle nocive per regalarvi il piacere di un ambiente fresco e sano.

In soli 26W di potenza, questo purificatore d’aria smart garantisce il massimo dell’igiene con un basso consumo energetico. Dispone infatti di un sensore PM 2.5 in grado di analizzare la qualità dell’aria e di visualizzarla usando una scala a 3 colori. Inoltre, grazie al controllo Wi-Fi tramite smartphone potrete conoscere i dati che può misurare e scegliere fra 2 modalità, Automatica e Notturna.

In Modalità Automatica, il purificatore lavora per adattarsi alla qualità dell’aria rilevata, mentre la Modalità Notturna riduce al minimo il suono, per non disturbare il vostro sonno. Potrete inoltre scegliere fra velocità bassa e alta, il tutto mediante il pannello di controllo touch sulla parte frontale.

Se state pensando di acquistare un nuovo purificatore d’aria smart, non potete perdere l’occasione di acquistare il Cecotec TotalPure a soli 37,90€ anziché 79,90€, pagandolo così meno della metà del suo prezzo iniziale. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta termini.

