La primavera è uno dei periodi più complicati per chi soffre di allergie, per cui, se state valutando l’acquisto di un elettrodomestico che vi garantisca un’aria priva di allergeni o batteri, dovreste sfruttare la promozione attiva su questo purificatore d’aria smart. Al momento, infatti, potrete acquistare questo fantastico modello a marchio Levoit, in sconto del 15%.

Al prezzo di soli 84,99€ invece di 99,99€, avrete la possibilità di portare a casa un purificatore molto valido, con un ottimo rapporto qualità/prezzo e numerose comandi vocali da sfruttare grazie alla presenza dell’assistente vocale!

Il modello in questione possiede tutto ciò di cui avete bisogno ed è super leggero, piccolo e facile da spostare da una stanza all’altra della vostra casa. Inoltre, grazie alla tecnologia VortexAir può purificare l’aria a 360° fino a 170 m³/h che, spiegato in poche parole, si traduce in aria pulita e priva di allergeni in appena mezz’ora, in uno spazio di 35m².

Ovviamente, è provvisto di un sistema di filtrazione a 3 stadi, il nucleo è composto da un filtro HEPA in grado di filtrate molecole invisibili all’occhio nudo, tra cui pollini e muffe fino a 0,3 micron e il 99,97% degli inquinanti atmosferici. Questo purificatore d’aria, inoltre, vi propone anche un’ottima modalità sonno perfetta anche per chi ha soffre il minimo rumore. Grazie a questa funzione, infatti, il rumore viene ridotto ulteriormente per non disturbarvi in alcun modo!

Come vi avevamo accennato anche nell’introduzione, il purificatore Levoit sfrutta l’assistente vocale Alexa che vi consente di gestire il dispositivo rapidamente senza muovere nemmeno un dito. Grazie all’app, invece, potrete scegliere tra le varie modalità e controllare i dati relativi all’aria circostante!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

