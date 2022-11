Se siete alla ricerca di un rifinitore elettrico adatto per barba, capelli e corpo, è il momento giusto per acquistare il Philips MG7720 Groming Kit Serie 7000, visto che il Black Friday ha spinto Amazon a proporlo a soli 34,99€, a seguito di uno sconto del 61%, tra i più alti mai registrati su questo piccolo elettrodomestico per la cura della persona.

L’offerta è rivolta chiaramente a chi è solito radersi o regolare la forma e lunghezza della propria barba e capelli, e preferisce farlo attraverso un rifinitore ad alta precisione, capace di regolare i contorni della barba o dei baffi secondo le vostre esigenze di stile. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire e, per questo, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti fintanto che il prodotto rimane disponibile a questo prezzo vantaggioso.

Il Philips MG7720 Groming Kit Serie 7000 riuscirà a radere ogni parte del corpo grazie ai numerosi accessori inclusi in confezione, tra cui citiamo i due pettini per la barba da 1 e 2 mm, un altro pettine sempre per la barba regolabile da 3 a 7 mm e ben tre pettini per capelli, rispettivamente da 9, 12 e 16 mm. Per radere invece le zone al di sotto del collo, potrete affidarvi ai due pettini dedicati, che vantano un sistema di protezione della pelle, cosicché anche i più sensibili possano radersi in sicurezza, fino a 0,5 mm.

I risultati di rasatura o la semplice regolazione dei peli saranno perfetti grazie alla tecnologia DualCut di Philips, studiata affinché le lame in acciaio si affilino tra loro, mantenendosi così sempre affilate ed efficienti. Radersi con il Philips MG7720, inoltre, sarà confortevole, merito dell’impugnatura in gomma antiscivolo, mentre la struttura impermeabile fa sì che possiate utilizzare il prodotto anche sotto la doccia, oltre a facilitare la pulizia al termine di ogni passata. L’alimentazione avviene tramite una batteria al litio, ricaricabile in circa un’ora e in grado di garantire un’autonomia di 120 minuti.

