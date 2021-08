Pagamenti in criptovalute: la parola ai risparmiatori

Spesso vi abbiamo riportato il parere delle istituzioni bancarie e degli organi di controllo dei vari Stati in merito a criptovalute e del loro uso, come nel caso della Consob. Nelle ultime settimane, inoltre, si è discusso anche del ruolo delle “whale”, le entità che detengono un quantitativo di criptovalute – soprattutto Bitcoin ed Ethereum – molto elevato. Ma qual è l’opinione dei piccoli e medi risparmiatori, che detengono piccole quote di criptovalute?

Pymnts, un’importante testata specializzata sui pagamenti digitali, ha pubblicato un rapporto sulle preferenze dei risparmiatori in merito all’uso delle criptovalute. Lo studio presenta l’esito di un sondaggio, svolto su un campione di oltre 8.000 utenti di differenti età, formazione e residenza, provenienti dagli Stati Uniti. Il sondaggio fornisce l’opinione, purtroppo cumulativa, sia dei possessori di criptovalute che di “comuni” risparmiatori.

Il rilevamento è stato condotto in collaborazione con il payment service provider BitPay, specializzato proprio in criptovalute. Secondo quanto espresso dagli intervistati, sia i proprietari di criptovalute che i semplici risparmiatori sono interessati all’inclusione delle criptovalute tra i metodi di pagamento di un prodotto. Se non ci sorprende scoprire che il 93% dei detentori di criptovalute si è detto favorevole a effettuare acquisti in criptovaluta in futuro, è interessante notare che anche il 59% degli altri risparmiatori ha affermato di essere interessato all’uso delle criptovalute per le compere.

Il 60% dei proprietari di criptovalute ritiene che l’uso di quest’ultime come metodo di pagamento renderebbe gli acquisti online più sicuri. Con questi concordo il 23% dei non possessori. Da notare anche che, sul campione analizzato, poco meno del 21% degli intervistati affermi invece di non essere interessato all’uso delle criptovalute come forma di pagamento.