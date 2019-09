Panasonic, a IFA 2019 il TV OLED trasparente

In occasione di IFA 2019, Panasonic ha messo in mostra un prototipo di televisore con pannello OLED trasparente.

Un televisore con pannello OLED trasparente. È il nuovo prototipo realizzato da Panasonic, già annunciato in occasione del Salone del Mobile di Milano ed esposto per la prima volta a IFA 2019. Realizzato in collaborazione con il designer scandinavo Daniel Rybakken, si tratta di un dispositivo che potrebbe stabilire un nuovo standard all’interno della line-up del gigante giapponese.

Tutta la componentistica è nascosta all’interno della struttura in legno che circonda il pannello trasparente. Una soluzione che, solo esteticamente, ricorda un po’ quella dei televisori The Frame di Samsung, rendendo dunque il prototipo Panasonic un vero e proprio oggetto di arredamento. Un aspetto che potrebbe certamente rappresentare un punto chiave in ottica commerciale.

Panasonic non ha fornito dettagli tecnici sul display OLED. Quando non è chiamato a riprodurre contenuti multimediali, il pannello diventa letteralmente trasparente, con un effetto che dal vivo è davvero d’impatto. Discorso analogo per la qualità visiva del pannello, assolutamente di primo livello, con contrasti estremamente elevati e angoli di visuale praticamente infiniti.

Non ci sono informazioni circa prezzi e disponibilità, trattandosi appunto di un prototipo che, in questa forma, non vedrà mai il mercato. Come detto in apertura però, questo pannello OLED trasparente potrebbe essere adottato da Panasonic su larga scala in ottica futura. Staremo a vedere.