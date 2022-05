Tramite un comunicato stampa, Panasonic ha annunciato la sua nuova serie di smart TV LED e OLED per il 2022, con un polliciaggio che varia da 42″ a 47″. Particolare importanza è stata data al mondo del gaming, dato che le televisioni dispongono una speciale modalità che diminuisce ulteriormente la latenza per giocare a 60Hz e la funzionalità Game Control Board.

La gamma Core LED comprende le serie LX940 (75”, 65”, 55”, 49”, 43”) e LX800 (75”, 65”, 55”, 50”, 43”). Il modello di punta, LX940, dispone delle stesso processore della gamma OLED, HCX Pro AI, mentre quella LX800 si ferma all’HCX, offrendo ugualmente un’elaborazione delle immagini di alto livello. Queste serie LED sono ideali per riprodurre videogiochi e film anche durante il giorno, poiché i pannelli HDR Cinema Display Pro (LX940), HDR Cinema Display (LX800 da 75”, 65” e 55”) e Bright Panel Plus (LX800 da 50” e 43”) regolano la luminosità in base alla quantità di luce nell’ambiente circostante.

Photo Credit: Panasonic

La gamma OLED 2022, che comprende le serie LZ2000 (77”, 65”, 55”), LZ1500 (65”, 55”, 48”, 42”), LZ1000 (65”, 55”) e LZ980 (65”, 55”, 48”, 42”), sono compatibili con lo standard HDMI 2.1 (disponibile anche sulla serie LED LX940) e dispongono di pannelli di ultima generazione. In particolare, i modelli LZ2000 e LZ1500 (ad eccezione dei formati 48” e 42”) usano pannelli Master OLED Pro, mentre l’LZ1000 ha un Master OLED. Come di consueto, l’elevato contrasto messo a disposizione dai pannelli OLED permetterà di godere appieno di tutti i contenuti, dai videogiochi ai film e serie TV.

Le modalità True Cinema, Cinema, Filmmaker e Professional incrementeranno il volume colore, specialmente nelle gradazioni di blu, oltre ad aumentare la luminosità di picco, mentre il potente processore HCX Pro AI vi assicurerà un’immagine perfetta in qualsiasi circostanza. Infine, tutti i modelli OLED dispongono della Netflix Adaptive Calibrated Mode, ovvero la calibrazione adattiva in base alla luce presente nella stanza