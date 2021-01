Panasonic, tutte le novità dal CES 2021

In questa edizione digitale del CES 2021 non poteva certamente mancare Panasonic. L’azienda giapponese ha presentato una serie di novità, dal benessere fino al gaming e all’automotive, senza dimenticare l’impegno per i giochi olimpici di Tokyo 2020 (ormai 2021). Come ben sappiamo le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo 2020 saranno supportate da Panasonic come partner ufficiale, partiranno – come era prevedibile – a fine luglio 2021.

Per Panasonic le olimpiadi sono di fondamentale importanza, tanto è vero che dal 2017 l’azienda fa parte, con un proprio team composto da Micheal Phelps Sakura Kokumai, Lex Gillette e Katie Ledecky, del Young Leaders Program, un programmata ideato dal Comitato Olimpico Internazionale che cerca di aiutare in ambito sportivo i giovani di tutto il mondo.

Panasonic, le novità

L’automotive e il trasporto sono ormai un tema ricorrente al CES da diversi anni. Quest’anno Panasonic ha voluto sottolineare l’impegno nel cercare di migliorare l’esperienza generale, con una serie di importanti novità tra cui un HUD (Head Up Display) in realtà aumentata, il Dolby Atmos a bordo dei veicoli, e una videocamera wireless che punta a migliorare la navigazione per chi guida rimorchi pesanti o camper.

Chiaramente tante sono le novità in ambito ambiente e soprattutto gaming. Panasonic ha collaborato con Square Enix per la progettazione del SoundSlayer Gaming Speaker anche chiamato SC-HTB01, ideale per ottenere volumi eccelsi durante il gioco. Il prodotto gli ha permesso di essere nominato come CES 2021 Innovation Awards Honoree per quanto concerne la categoria audio e headset.

L’idea dell’azienda è quello di investire tanto per lo sviluppo di periferiche e dispositivi di livello per gli esportivi, ideale per chi gioca in maniera competitiva, ma anche per chi vuole avere il meglio per la propria postazione.

Spostandoci dal gaming, ma rimanendo sempre nella categoria audio, è giusto citare le nuove cuffie True Wireless, con tanto di suono premium e cancellazione del rumore.

Da citare anche la nuova macchina fotografica Lumix quadrata, pensata per chi fa streaming o per chi utilizza droni.

Casa e benessere

Panasonic ha presentato anche una serie di prodotti ideali per la casa, dal nuovo TV OLED JZ2000, fino al microonde quattro in uno Home Chef, il nuovo Asciugacapelli Nanoe (EH-NA67-W) e un nuovo sistema per migliorare la qualità dell’aria all’interno della propria abitazione chiamato Cosmos, ideale per un ricambio dell’aria continuo.

L’azienda ha anche parlato brevemente del suo innovativo sistema per la qualità dell’aria interna. Il sistema di Cosmos funziona automaticamente in background per rimuovere l’aria contaminata e portare aria fresca e filtrata dall’esterno.

Gli approfondimenti dei prodotti sono attesi nei prossimi giorni grazie ai Tech Talks, delle iniziative quotidiane che permetteranno di spiegare più nel dettaglio tutti gli annunci della conferenza del CES 2021.