Parking Space Guidance, la tecnologia Ford-Vodafone per trovare parcheggio più facilmente

Parking Space Guidance è la nuova tecnologia, basata sulla connessione tra i veicoli, sviluppata da Ford e Vodafone per gestire al meglio la ricerca del parcheggio ideale, consigliando agli automobilisti quelli disponibili e il percorso migliore per raggiungerli.

Ford e Vodafone stanno testando una nuova tecnologia basata sulla connessione tra i veicoli, che renderà più facile trovare parcheggi nei centri urbani. La tecnologia Parking Space Guidance mostra ai conducenti il ​​numero di parcheggi liberi vicini e come raggiungerli.

I conducenti trascorrono, attualmente, decine di ore l’anno a caccia di un parcheggio, attività che produce ulteriori costi, prolunga i tempi di viaggio e contribuisce alla creazione di inutili congestioni. In città come Londra e Francoforte, si stima che il conducente medio trascorra ben 67 ore all’anno alla ricerca di un parcheggio con un costo di oltre 1.250 euro. Infatti, il cosiddetto “cruising” è responsabile di circa il 30% del traffico urbano. Ma il problema potrebbe non essere la mancanza effettiva di parcheggi. A tal proposito, i dati delle autorità locali del Regno Unito mostrano che, in alcuni casi, i tassi di occupazione dei parcheggi possono arrivare solo al 50%.

“I navigatori sono perfetti per aiutarci a raggiungere la nostra destinazione, ma non sono così utili quando si tratta di trovare un parcheggio – specialmente nei centri cittadini”, ha spiegato Tobias Wallerius, Engineer, Product Development, Ford of Europe. “Parking Space Guidance è una tecnologia basata sulle auto connesse, che può aiutare i conducenti a completare più rapidamente il viaggio, risparmiando denaro e tempo oltre che a migliorare la qualità complessiva dell’aria”.

“Quando i veicoli potranno scambiare dati con le infrastrutture in tempo reale, il traffico diventerà più intelligente, la ricerca di un parcheggio diventerà meno stressante e le persone arriveranno a destinazione più rapidamente”, ha aggiunto Michael Reinartz, Head of Innovation, Vodafone.

Parking Space Guidance si aggiorna in tempo reale sulla base dei dati relativi ai parcheggi ed è stato sperimentato da Ford e Vodafone, rientrando tra i test in corso nell’ambito di KoMoD (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf) – un progetto da 15 milioni di euro che si occupa dello sviluppo di soluzioni innovative e connesse per la mobilità del domani.

Mentre i veicoli della sperimentazione attraversano la città, ricevono le informazioni sul percorso e sui parcheggi da un sistema centrale, in base alla loro geolocalizzazione, insieme ai dati provenienti dai segnali stradali digitali dinamici nelle vicinanze. Ulteriori tecnologie sviluppate da Ford e Vodafone nell’ambito del KoMoD includono: