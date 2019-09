Parrot Anafi FPV, drone con visore per un’immersività totale

Anche Parrot si allinea alla nuova tendenza di mercato e introduce Anafi FPV, drone di fascia alta con occhiali che consentono al pilota di visualizzare in tempo reale le immagini catturate in volo dal velivolo.

Anafi FPV è la nuova versione dell’Anafi 4K di Parrot presentato lo scorso anno, che ora offre in più occhiali per visionare in tempo reale le immagini catturate in volo, una tendenza ormai sempre più diffusa sul mercato di fascia alta, come testimoniano anche i recenti DJI Goggles.

‎Come già il suo predecessore, anche il nuovo ‎‎quadricottero Anafi FPV è dotato di tantissimi controlli manuali per offrire al pilota un’esperienza di volo e imaging davvero profonde. Il velivolo, che pesa 283 grammi e può contare su un’autonomia di volo di circa 26 minuti, offre infatti la possibilità di catturare video 4K HDR e immagini da 21 megapixel ed è anche dotato di due preset di volo, cinematografico e da gara, ma ovviamente la novità principale è proprio la presenza del visore.

La fotocamera inclinabile a 180 gradi, con stabilizzazione a 3 assi e zoom 3X, potrà infatti fornire immagini esaltanti, trasmettendo tutte le sensazioni di un volo a 50 km/h. Farlo è semplice: basterà infatti installare l’app FreeFlight 6.6 sul proprio smartphone, effettuare il pairing col velivolo e inserire lo smartphone all’interno del visore‎, come si fa con gli occhiali per la realtà virtuale e il gioco è fatto.

‎L’head up display è in grado di mostrare tantissime informazioni contestuali, tra cui velocità di volo, direzione, altitudine e posizione del drone. Con un clic sul pulsante posto nella parte superiore del dispositivo tuttavia è possibile passare facilmente a un’interfaccia semplificata, con un numero ridotto di informazioni. È addirittura possibile osservare il proprio drone in volo senza dover rimuovere il visore. Grazie alla funzione See-Through View infatti è possibile visualizzare il video in diretta dalla fotocamera dello smartphone. Dati in sovrimpressione mostreranno la posizione esatta del drone e, se è fuori dallo schermo, un’icona punterà alla sua posizione.

Parrot Anafi FPV è giù disponibile a un prezzo di 799 euro.‎