Segnatevi la data sul calendario: il Marketing Business Summit 2023 è, infatti, in arrivo. L’evento, che si tiene ogni anno a Milano, si prepara a tornare dopo un lungo stop dovuto alla pandemia da COVID-19. Per la prima volta da quando il mondo ha affrontato una sfida decisamente importante, il Summit torna dunque in presenza, il 19 e il 20 maggio 2023.

Le prime parole di soddisfazione sono arrivate da Valentina Turchetti, co-founder dell’evento, a margine della presentazione delle date e degli ospiti del nuovo Marketing Business Summit 2023.

Per questo coming back, dopo uno stop forzato causa pandemia, abbiamo voluto portare sul palco la solita formazione di alto livello che contraddistingue il Marketing Business Summit con speaker italiani e, soprattutto, internazionali. La ragione di questa scelta arriva direttamente dalle affermazioni dei nostri partecipanti, i quali ci hanno più volte detto che: “Portiamo in Italia relatori che sarebbe altrimenti molto difficile ascoltare e conoscere”.

Ad animare il Marketing Business Summit 2023 troviamo una folta schiera di Digital Marketer italiani ed europei, che affronteranno diversi argomenti come la Lead Generation, i social media e la crescita personale per il business.

Martin Splitt @Google

Rand Fischkin @SparkToro (ex @Moz)

Valentina Vellucci, marketing manager

Norma Cerletti @Norma’s Teaching

Fery Kaszoni, SEO Case Studies

Bojan Maric @Workello

Luisella Giani @Oracle

Per quanto riguarda, invece, le tematiche principali che verranno affrontate nel prossimo Marketing Business Summit 2023, troviamo:

E-commerce e CRO

Lead Generation

SEO

Social Media

Content Marketing

Social Ads

Crescita personale per il business

La tipologia di partecipanti a cui è indirizzato l’MBS comprende, come di consuetudine, marketing manager, web marketing manager, SEO specialist, imprenditori e businessmen; così come i punti di forza del MBS rimangono il proporre speech pratici e concreti, i quali spiegano metodi, strategie e tattiche, e un focus su case history ed esempi reali della vita professionale degli speaker. Nessuno spazio per discorsi autoreferenziali o promozionali.

Il Marketing Business Summit si terrà il 19 e il 20 maggio 2023 a Milano. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale, che potete visitare a questo indirizzo, e se deciderete di partecipare, potrete ottenere uno sconto utilizzando il codice “TOMS” da inserire in fase di pagamento per avere il vostro biglietto MBS 2023