Partita la prima asta di NFT targati TikTok, 24mila dollari l’offerta più alta

L’asta della NFT “Bored in the House” del rapper di Detroit Curtis Roach è andata in diretta, e l’offerta più alta a partire da mercoledì pomeriggio in Asia ha raggiunto quota 24.000 dollari.

All’inizio di questo mese, TikTok ha lanciato la sua prima collezione NFT guidata dai creatori di contenuti: TikTok Top Moments. “I TikTok NFT forniscono un modo per i creatori di contenuti di essere riconosciuti e premiati per i loro contenuti e per i fan di possedere un momento culturalmente significativo su TikTok”, ha dichiarato la società cinese proprietaria di TikTok in una nota.

Gli NFT sono resi disponibili su ethereum e alimentati da Immutable X, che offre soluzioni di conio e trading NFT a emissioni zero. TikTok, che ha appena superato 1 miliardo di utenti mensili in tutto il mondo, all’inizio di questo mese ha adottato l’approccio della vecchia scuola per promuovere il suo ingresso nel mercato NFT con una pubblicità testuale a tutta pagina sul New York Times.