Partite di DAZN su Sky? La trattativa è in corso

DAZN e Sky sarebbero in trattativa per portare alcune partite della piattaforma streaming sul satellite.

DAZN si appresta a sbarcare con un canale specifico nel pacchetto satellitare di Sky. È questa la trattativa del momento che secondo La Repubblica si starebbe consumando negli uffici delle rispettive aziende. Manca ancora la firma, ma l’accordo secondo fonti autorevoli sarebbe vicino e quindi potrebbe concretizzarsi in tempo con l’avvio di stagione. Se questo si traducesse in realtà finalmente le partite che mancano al bouquet Sky farebbero capolino sul satellite, e nello specifico si parla dell’anticipo del sabato e un match della domenica.

Non è ovviamente ancora chiara quale potrebbe essere la strategia commerciale e le condizioni contrattuali. Quindi se Sky farà pagare o meno questi contenuti aggiuntivi, e se DAZN si limiterà a mettere in gioco solo un numero limitato di partite di Serie A oppure includerà anche quelle internazionali di grido e altri contenuti sportivi legati al recente accordo con Eurosport.

Oggi DAZN in Italia offre 3 match per ogni giornata di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL Cup, Eredivisie, Copa Libertadores, i motori con WRC, IndyCar e NASCAR, NFL e MLB, la grande boxe, le MMA di UFC e Bellator, oltre alle principali competizioni europee di rugby e pallavolo. Il tutto con un prezzo di 9,99 euro al mese.

Per altro, come spiega sempre La Repubblica, DAZN sarebbe in trattativa anche con TIM per arricchire l’offerta sportiva di TIMVision. Quindi da qui all’inizio della nuova stagione calcistica potrebbero esservi numerose sorprese per gli appassionati. E qualche grattacapo in più per la Lega Calcio, che sembrerebbe essere sempre più intenzionata a realizzare a partire dal 2021 un nuovo canale streaming con la catalana Mediapro.