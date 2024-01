Partono i Supersaldi Euronics: non sono le solite offerte!

Sono ufficialmente i saldi invernali, e anche i negozi di tecnologia non hanno mancato l'opportunità di lanciare offerte a dir poco imperdibili sui propri cataloghi. Vi abbiamo già parlato, infatti, delle promozioni di Comet e del Fuoritutto Unieuro, mentre ora è il turno di Euronics. Anche quest'ultimo, infatti, vi permetterà di risparmiare su centinaia di prodotti fino al 17 gennaio!

Supersaldi Euronics, perché approfittarne?

Dai grandi e piccoli elettrodomestici agli smartphone, passando per notebook, smart TV e molto altro, le offerte riguardano in tutto il catalogo di Euronics, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, si tratta di una promozione ottima anche se desiderate dilazionare i vostri pagamenti, dato che per la maggior parte dei prodotti avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna.

Tra i prodotti in sconto vi è, per esempio, il Dyson V10 Absolute, disponibile a soli 399,00€ invece di 599,00€. Parliamo di una delle migliori scope elettriche senza fili sul mercato, dotata di un motore che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, catturando con una sola passata il 99,97% delle particelle di polvere fino a 0,3 micron. Inoltre, avrete a disposizione ben 3 impostazioni di potenza differenti, mentre l'autonomia arriva fino a 60 minuti di utilizzo continuo.

Se siete alla ricerca di una smart TV e desiderate un modello top di gamma, invece, vi consigliamo la Samsung QN90C da 55", in offerta a 999,00€ invece di 1.699,00€. Il pannello di risoluzione Ultra HD 4K, unito al processore Neural Quantum 4K, vi permetterà di godere di immagini incredibili, facendovi sentire in ogni momento come davanti allo schermo del cinema. Inoltre, la tecnologia anti-riflesso vi assicurerà una visione perfetta da qualsiasi angolo, mentre il comparto audio Dolby Atmos renderà qualsiasi scena incredibilmente coinvolgente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Euronics dedicata ai saldi, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungere ciò che vi interessa al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

