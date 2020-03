Pasqua 2020: acquista online dolci e uova di Pasqua!

Con la difficile situazione che stiamo vivendo e la necessità di stare in casa ed uscire il meno possibile, è ovvio che l’arrivo della Pasqua sembri, quest’anno, meno felice che mai, con molte famiglie che si ritroveranno a festeggiare senza amici e parenti e senza la possibilità di poter acquistare tutte quelle leccornie che, di norma, abbondano sulle tavole italiane nei periodi delle feste. Noi di Tom’s non possiamo fare poi molto in tal senso, ed anche se ci auguriamo che l’emergenza COVID-19 rientri presto, il nostro invito è comunque quello di restare a casa ed al sicuro, evitando di avventurarsi – per quanto possibile – tra le code dei supermercati che ancora si affollano per le strade di molte città, specie le principali di ogni regione.

Del resto #Tomsrestaacasa, e questo lo abbiamo ribadito tante volte, ma visto che in molti di voi ci hanno chiesto come sopperire alla spesa fisica con quella online per l’imminente giorno di Pasqua, abbiamo pensato di mettere su questo breve articolo con alcune proposte in ambito strettamente dolciario perché, diciamocelo, non è Pasqua senza almeno un succulento uovo di cioccolata! Abbiamo quindi effettuato una ricerca per capire quali store consigliarvi, valutando sostanzialmente due cose: offerta, e “freschezza” del prodotto, evitando cioè qualche furbata (e ce ne sono) di rivenditori online ancora impegnati a smerciare uova risalenti allo scorso anno.

Quel che ne è venuto fuori è questa lista di acquisti consigliati che, entro i limiti delle nostre possibilità, abbiamo cercato di verificare al meglio tentando di garantirvi soprattutto spedizioni in tempi utili per il giorno di Pasqua (la qual cosa è vera e verificata al momento della pubblicazione di questo pezzo). Dunque, senza indugiare oltre, vi lasciamo alla nostra lista di acquisti per le uova di Pasqua di quest’anno, sperando che la dolcezza del cioccolato possa aiutare voi ed i vostri cari a sopportare, con più leggerezza questi difficili giorni di quarantena in casa. Buono shopping e, soprattutto, buona Pasqua!

