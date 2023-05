AAA CERCASI: persona altamente qualificata per guidare una delle piattaforme di pagamento digitale più famose al mondo. Si richiede una forte passione per le sfide. Apprezzata esperienza precedente nel recuperare 300 miliardi di valore azionario.

L’annuncio potrebbe essere quello di Paypal, che dovrà presto rimpiazzare l’attuale CEO Dan Schulman. La persona che assumerà questo ruolo dovrà affrontare il difficile compito di rivitalizzare un’azienda che un tempo dominava il settore dei pagamenti online.

PayPal, come altre aziende, ha registrato una crescita significativa durante la pandemia COVID-19, seguita da una sostanziale flessione. Al suo apice nel 2021, la capitalizzazione di mercato dell’azienda ha raggiunto i 362 miliardi di dollari, superando il valore combinato di Goldman Sachs e Morgan Stanley. Poi però il valore è crollato.

Fino alla fine del 2022 l’obiettivo era arrivare a 750 milioni di utenti entro il 2025, ma è stato abbandonato, anche per il totale nel frattempo è calato di 2 milioni di conti attivi. Il volume di pagamenti e fatturato ha fatto registrare un aumento rispetto all’anno scorso, in particolare la divisione Braintree, che offre tecnologia di pagamento senza marchio agli esercenti. Ma in questo settore Paypal è in concorrenza con nomi come Apple, Google, Affirm, Afterpay e altri operatori. Il margine operativo è sceso al 14,2% trimestre su trimestre.

I risparmi sui costi e le maggiori commissioni che hanno contribuito alla crescita dell’utile netto di PayPal non sono sostenibili a lungo termine. Il titolo della società viene attualmente scambiato a valori modesti rispetto al passato e rispetto ai concorrenti. Una situazione che potrebbe rivelarsi una bella gatta da pelare, per il nuovo CEO.