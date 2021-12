Per Anthony Scaramucci l’inflazione è un problema transitorio

Secondo il fondatore e managing partner di SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, l’inflazione sia transitoria, aggiungendo che l’aumento dei prezzi deriva da vincoli della catena di approvvigionamento. Un altro fattore che contribuisce all’aumento dell’inflazione è che le persone sono programmate per pensare in modo lineare. Tuttavia, le cose inizieranno ad accadere in modo esponenziale. Crede inoltre che una volta che il mondo attraverserà due o più varianti di COVID, le persone inizieranno a considerare la pandemia endemica.

Rispondendo a una domanda su quali azioni consiglierebbe, Scaramucci ha detto che crede che COIN di Coinbase e MSTR di MicroStrategy siano investimenti adatti. Ha anche propagandato bitcoin, ethereum e algorand. Mentre le opinioni di Scaramucci sull’inflazione sono simili a quelle della Federal Reserve, altri esperti non condividono le stesse prospettive. Un esempio è il Chief Economic Advisor di Allianz Mohamed El-Erian, che ha detto che la Fed sta perdendo credibilità con la sua narrativa secondo cui l’inflazione è transitoria.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

El-Erian ha aggiunto che la posizione della Fed sull’inflazione ha indebolito le sue linee guida sulla questione e minato l’agenda economica del presidente Biden. Ha anche sottolineato che le persone non dovrebbero dimenticare che i cittadini a basso reddito sono colpiti più duramente dall’aumento dei prezzi al consumo.

Dopo che El-Erian ha condiviso i suoi sentimenti sulla questione, Jerome Powell, presidente della Fed, si è esposto affermando che la banca centrale usa il termine transitorio per intendere che gli attuali aumenti di prezzo non lasceranno un segno permanente sull’economia.